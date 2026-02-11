Dolj: O minoră, aflată în plasament, ar fi întreținut raporturi sexuale cu un alt minor

Poliția municipiului Băilești a fost sesizată, azi, de reprezentanți ai DGASPC Dolj cu privire la o posibilă faptă gravă petrecută în comuna Galicea Mare.

Potrivit informațiilor transmise, o minoră de 15 ani, aflată în grija unui asistent maternal, ar fi întreținut raporturi sexuale cu un alt minor, tot în vârstă de 15 ani.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor. Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești.

La finalizarea investigațiilor, prin unitatea de parchet competentă va fi propusă soluția legală.

Autoritățile nu au oferit, până la acest moment, alte detalii, ancheta fiind în desfășurare.

Citește și: (VIDEO) Bărbat din Orșova, reținut pentru evadare