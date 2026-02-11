(VIDEO) Bărbat din Orșova, reținut pentru evadare

Polițiștii din Orșova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 34 de ani, din municipiu, bănuit de comiterea infracțiunii de evadare.

Totul a ieșit la iveală în noaptea de 9 februarie, în jurul orei 23:00, când Poliția municipiului Orșova a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112 de o femeie de 28 de ani. Aceasta a anunțat că bărbatul, aflat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, s-ar fi aflat în proximitatea locuinței sale, în comuna Eșelnița.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi părăsit imobilul unde executa măsura arestului la domiciliu și s-ar fi deplasat pe raza comunei Eșelnița, în apropierea domiciliului apelantei.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de evadare, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul, potrivit IPJ Mehedinți.

