(VIDEO) Bărbat din Orșova, reținut pentru evadare

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din Orșova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 34 de ani, din municipiu, bănuit de comiterea infracțiunii de evadare.

Totul a ieșit la iveală în noaptea de 9 februarie, în jurul orei 23:00, când Poliția municipiului Orșova a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112 de o femeie de 28 de ani. Aceasta a anunțat că bărbatul, aflat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, s-ar fi aflat în proximitatea locuinței sale, în comuna Eșelnița.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi părăsit imobilul unde executa măsura arestului la domiciliu și s-ar fi deplasat pe raza comunei Eșelnița, în apropierea domiciliului apelantei.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de evadare, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul, potrivit IPJ Mehedinți.

