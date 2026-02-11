Mehedinți: Verificări și sancțiuni aplicate conducătorilor auto sub influența alcoolului sau fără drept de circulație

Polițiștii din județul Mehedinți au făcut verificări și au aplicat sancțiuni conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau fără drept de circulație.

Pe parcursul misiunilor, au fost monitorizate 218 autovehicule și 231 de persoane, fiind aplicate 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 59.000 de lei. În plus, 6 șoferi au fost suspendați pentru punerea în pericol a celorlalți participanți. 15 vehicule nesigure au fost scoase temporar din trafic, potrivit IPJ Mehedinți.

Câteva cazuri notabile:

Un bărbat de 34 de ani, din Caraș Severin, a fost prins conducând un autoturism neînmatriculat pe DN6, în localitatea Fața Cremenii.

La Pătulele, un șofer de 50 de ani circula cu permisul anulat și avea 0,13 mg/l alcool în aerul expirat.

Un bărbat de 35 de ani, din Gogoșu, a fost depistat conducând sub influența alcoolului, 0,55 mg/l, pe strada Salcâmilor, comuna Eșelnița.

Un cetățean bulgar de 40 de ani conducea un vehicul cu număr provizoriu german, fără drept de circulație pe teritoriul României, pe DN6, Gura Văii.

Pentru toate cazurile, au fost întocmite dosare penale, polițiștii recomandând șoferilor să circule responsabil și să respecte legislația rutieră.

