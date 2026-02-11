Mehedinți: Persoană dispărută la Breznița Ocol – Poliția solicită sprijinul cetățenilor

Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată, pe 8 februarie, de un tânăr de 20 de ani despre dispariția tatălui său. Palcu Petre, de 63 de ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu din comuna Breznița Ocol, îpe 7 februarie, în jurul orei 10:00, și nu a mai revenit.

Semnalmentele bărbatului: 1,58 m înălțime, 70 kg, păr cărunt, ochi căprui. La momentul plecării, purta pantaloni și pantofi maro, geacă de piele neagră, bluză crem și căciulă gri cu blană. Aceasta este prima plecare voluntară a persoanei.

Oricine poate oferi informații despre persoana dispărută este rugat să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

