Mehedinți: Persoană dispărută la Breznița Ocol – Poliția solicită sprijinul cetățenilor

De Mariana BUTNARIU
Bărbat de 63 de ani, plecat voluntar de acasă, căutat de polițiști

Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată, pe 8 februarie, de un tânăr de 20 de ani despre dispariția tatălui său. Palcu Petre, de 63 de ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu din comuna Breznița Ocol, îpe 7 februarie, în jurul orei 10:00, și nu a mai revenit.

Semnalmentele bărbatului: 1,58 m înălțime, 70 kg, păr cărunt, ochi căprui. La momentul plecării, purta pantaloni și pantofi maro, geacă de piele neagră, bluză crem și căciulă gri cu blană. Aceasta este prima plecare voluntară a persoanei.

Oricine poate oferi informații despre persoana dispărută este rugat să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

Contactați-ne: [email protected]

