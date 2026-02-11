UMF Craiova promovează apelarea responsabilă la 112

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova se alătură inițiativei Serviciului de Telecomunicații Speciale și marchează Zilei Europene a Numărului de Urgență 112, prin iluminarea clădirilor în culoarea roșu, simbol al serviciilor de urgență, în seara de 11 februarie, ora 18:00.

📞 Numărul 112 este operațional în România de 22 de ani, asigurând legătura directă dintre cetățeni și agențiile specializate – Ambulanță, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont. În 2025, operatorii au gestionat peste 8,8 milioane de apeluri, dintre care aproape 64% urgențe reale, iar apelurile nejustificate au scăzut la doar 36%.

⚠️ UMF Craiova susține apelarea responsabilă: fiecare secundă contează în situațiile critice, iar apelarea abuzivă poate întârzia intervențiile care salvează vieți.

„Ca instituție care formează viitorii profesioniști din sănătate, promovăm comportamente corecte în situații de urgență. Apelarea responsabilă a numărului 112 poate face diferența dintre viață și moarte.” – prof. univ. dr. Dan Gheonea, rector UMF Craiova

