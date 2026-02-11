3.4 C
Craiova
miercuri, 11 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljUMF Craiova promovează apelarea responsabilă la 112

UMF Craiova promovează apelarea responsabilă la 112

De Mariana BUTNARIU
Solidaritate și responsabilitate socială de Ziua Europeană a Numărului de Urgență
Solidaritate și responsabilitate socială de Ziua Europeană a Numărului de Urgență

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova se alătură inițiativei Serviciului de Telecomunicații Speciale și marchează Zilei Europene a Numărului de Urgență 112, prin iluminarea clădirilor în culoarea roșu, simbol al serviciilor de urgență, în seara de 11 februarie, ora 18:00.

📞 Numărul 112 este operațional în România de 22 de ani, asigurând legătura directă dintre cetățeni și agențiile specializate – Ambulanță, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont. În 2025, operatorii au gestionat peste 8,8 milioane de apeluri, dintre care aproape 64% urgențe reale, iar apelurile nejustificate au scăzut la doar 36%.

⚠️ UMF Craiova susține apelarea responsabilă: fiecare secundă contează în situațiile critice, iar apelarea abuzivă poate întârzia intervențiile care salvează vieți.

„Ca instituție care formează viitorii profesioniști din sănătate, promovăm comportamente corecte în situații de urgență. Apelarea responsabilă a numărului 112 poate face diferența dintre viață și moarte.” – prof. univ. dr. Dan Gheonea, rector UMF Craiova

🔗 Mai multe detalii: Apelarea responsabilă la 112

Citește și: Polițiștii rutieri din Mehedinți monitorizează traficul în condiții de iarnă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA