3.4 C
Craiova
miercuri, 11 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentPolițiștii rutieri din Mehedinți monitorizează traficul în condiții de iarnă

Polițiștii rutieri din Mehedinți monitorizează traficul în condiții de iarnă

De Mariana BUTNARIU
Circulație în siguranță pe drumurile județului, recomandări pentru șoferi și monitorizare continuă
Circulație în siguranță pe drumurile județului, recomandări pentru șoferi și monitorizare continuă


În ultimele 24 de ore, precipitațiile sub formă de zăpadă au determinat autoritățile să intensifice supravegherea traficului pe drumurile județului Mehedinți. Polițiștii rutieri acționează constant pentru prevenirea evenimentelor și pentru menținerea siguranței participanților la trafic.

La această oră, circulația se desfășoară în condiții optime, fără aglomerări sau blocaje, iar starea carosabilului permite conducerea vehiculelor în siguranță. În zona de nord a județului, drumurile sunt monitorizate permanent de polițiști și de administratorul drumurilor, pentru a asigura intervenția rapidă în caz de necesitate.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să:

  • Conducă prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum 🚗💨
  • Verifice funcționarea instalației de climatizare și starea echipamentelor auto ❄️
  • Fie pregătiți și informați înainte de a pleca la drum 🛣️
  • Contacteze poliția în caz de probleme neașteptate ☎️🚓

Citește și: Vâlcea: Bărbat din Olanu încarcerat pentru conducere sub influența alcoolului

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA