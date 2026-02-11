Polițiștii rutieri din Mehedinți monitorizează traficul în condiții de iarnă



În ultimele 24 de ore, precipitațiile sub formă de zăpadă au determinat autoritățile să intensifice supravegherea traficului pe drumurile județului Mehedinți. Polițiștii rutieri acționează constant pentru prevenirea evenimentelor și pentru menținerea siguranței participanților la trafic.

La această oră, circulația se desfășoară în condiții optime, fără aglomerări sau blocaje, iar starea carosabilului permite conducerea vehiculelor în siguranță. În zona de nord a județului, drumurile sunt monitorizate permanent de polițiști și de administratorul drumurilor, pentru a asigura intervenția rapidă în caz de necesitate.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să:

Conducă prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum 🚗💨

Verifice funcționarea instalației de climatizare și starea echipamentelor auto ❄️

Fie pregătiți și informați înainte de a pleca la drum 🛣️

Contacteze poliția în caz de probleme neașteptate ☎️🚓

