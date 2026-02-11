Vâlcea: Bărbat din Olanu încarcerat pentru conducere sub influența alcoolului

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea, împreună cu cei din Olanu, au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Pe raza comunei Olanu, a fost depistat un bărbat de 64 de ani, pe numele căruia Judecătoria Drăgășani a emis mandatul de executare a pedepsei. Acesta fusese condamnat la 11 luni de închisoare în regim de detenție pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă comisă în iunie 2024.

Persoana a fost încarcerată în Penitenciarul Mioveni pentru executarea pedepsei.

Polițiștii reamintesc că conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și recomandă un comportament responsabil tuturor participanților la trafic.

Citește și: Bărbat depistat băut la volan în Râmnicu Vâlcea



