3.4 C
Craiova
miercuri, 11 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentVâlcea: Bărbat din Olanu încarcerat pentru conducere sub influența alcoolului

Vâlcea: Bărbat din Olanu încarcerat pentru conducere sub influența alcoolului

De Mariana BUTNARIU
Un bărbat de 64 de ani, după gratii 11 luni pentru alcool la volan
Un bărbat de 64 de ani, după gratii 11 luni pentru alcool la volan

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea, împreună cu cei din Olanu, au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Pe raza comunei Olanu, a fost depistat un bărbat de 64 de ani, pe numele căruia Judecătoria Drăgășani a emis mandatul de executare a pedepsei. Acesta fusese condamnat la 11 luni de închisoare în regim de detenție pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă comisă în iunie 2024.

Persoana a fost încarcerată în Penitenciarul Mioveni pentru executarea pedepsei.

Polițiștii reamintesc că conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și recomandă un comportament responsabil tuturor participanților la trafic.

Citește și: Bărbat depistat băut la volan în Râmnicu Vâlcea

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA