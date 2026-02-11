3.4 C
De Mariana BUTNARIU
Bărbat depistat băut la volan în Râmnicu Vâlcea
Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au depistat, azi noapte, un bărbat de 29 de ani, care conducea un autoturism pe strada Nicolae Titulescu, aflându-se sub influența alcoolului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana a fost condusă la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz.

Polițiștii rutieri reamintesc importanța respectării regulilor de circulație. Recomandă să nu se conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive, pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

