Vâlcea: Acțiune de control în domeniul comerțului și serviciilor de înfrumusețare

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Vâlcea, împreună cu inspectori ai CJPC și DSP Vâlcea, au verificat, în perioada 9–10 februarie, respectarea legislației privind evaziunea fiscală, drepturile de autor și normele de sănătate publică.

Au fost verificați 21 de operatori economici din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești și Horezu.

Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale de către polițiști, în valoare totală de 12.000 lei, pentru: nerespectarea O.U.G. nr. 28/1999 privind aparatele de marcat electronice fiscale; încălcarea Legii nr. 252/2003 și a Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

DSP Vâlcea a aplicat 2 sancțiuni, în valoare de 6.000 lei, conform H.G. nr. 857/2011.

CJPC Vâlcea a aplicat 1 sancțiune conform O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Polițiștii recomandă respectarea legislației pentru evitarea sancțiunilor și anunță că acțiunile de control vor continua, pentru menținerea legalității și protecția consumatorilor.

