Un bulgar, urmărit internațional, prins în Dolj pentru furtul a patru mașini

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au preluat, ieri, cercetările privind depistarea unui tânăr bulgar, urmărit internațional, după ce acesta a fost identificat de polițiștii de frontieră în comuna Maglavit.
Bărbatul, de 23 de ani, era căutat de autoritățile judiciare din Austria, care au emis un mandat european de arestare pentru furt calificat
Tânărul este cercetat pentru furtul a patru autoturisme, cu o valoare totală de aproximativ 140.000 de euro. La momentul depistării, acesta se afla la volanul unuia dintre autoturismele furate.
Măsuri și proceduri legale
După depistare, suspectul a fost:
- Preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj;
- Prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore;
- Introducere în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj;
- Urmează să fie prezentat Curții de Apel Craiova pentru emiterea mandatului de arestare în vederea extrădării.
Schimbul de informații a fost realizat prin Centrul de Cooperare Polițienescă Internațională din cadrul Poliției Române.
