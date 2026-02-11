„Bine prin Artă” – campanie caritabilă la Galeriile Pasaj Cozia Râmnicu Vâlcea

Galeriile Pasaj Cozia găzduiesc, pe 12 februarie 2026, între orele 15:30 și 17:00, prima campanie „Bine prin Artă”, o inițiativă a fotografului Gelu Stănculescu, realizată împreună cu Asociația Delia.

Oricine dorește poate achiziționa o lucrare semnată de Gelu Stănculescu, expusă anterior în galerii internaționale, printr-o donație către Asociația Delia. Nu există o sumă minimă, iar toate lucrările sunt tipărite pe format A3, la calitate excepțională, însoțite de certificat de originalitate. Numărul de exemplare este limitat.

🤝 O campanie „win-win”

Asociația Delia își va finanța programele pentru persoanele cu dizabilități neurologice.

Cei care donează primesc o lucrare de artă apreciată la nivel național, parte din cele 54 de expoziții realizate de Gelu Stănculescu, inclusiv în Râmnicu Vâlcea, între 16 ianuarie și 12 februarie 2026.

1 de 5

Asociația Delia, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează programe pentru toate persoanele cu dizabilități din România, concentrându-se în special pe persoanele cu epilepsie, dar oferind sprijin și pentru alte tipuri de dizabilitate.

Gelu Stănculescu este fotograf și membru al Asociației Artiștilor Fotografi din România, cunoscut pentru lucrările sale care combină pictura și fotografia. Până 12 februarie, publicul poate admira 127 de lucrări în cadrul expoziției Dualitate, organizată în colaborare cu UAP Vâlcea, la Galeriile Pasaj Cozia 1 și 2.

Citește și: Teatrul Colibri Craiova aduce magie și aventură pentru copii și tineri în mijloc de februarie