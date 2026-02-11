Teatrul Colibri Craiova aduce magie și aventură pentru copii și tineri în mijloc de februarie

Teatrul Colibri Craiova – Secția Teatru invită publicul la mijlocul lunii februarie la povești captivante, pline de fantezie și umor. Interpretează actorii:

Geo Dinescu,

Marin Fagu,

Emanuel Popescu,

Robert Iovan,

Oana Stancu,

Alis Ianoș,

Cosmin Dolea,

Adriana Ioncu,

Ionica Dobrescu,

Daniel Mirea.

🐾 Sâmbătă, 14 februarie 2026 – „Puiul de Om din Cartea Junglei”

Ora: 18:00

După: Rudyard Kipling

Scenariu, regie și scenografie: Geo Dinescu și Marin Fagu

Muzică și video-proiecție: Marin Fagu

Pictură păpuși: Mihai Birtu

Pictură decoruri: Iulia Goanță

Voci: Radu Popa, Ioana și Andrei Popescu, Laura Pumnea

Actori: Geo Dinescu, Marin Fagu, Emanuel Popescu, Robert Iovan

Spectacolul spune, cu dinamism și ritm, aventurile lui Mowgli în junglă, oferind emoție și curiozitate pentru întreaga familie.

🕌 Duminică, 15 februarie 2026 – „Aladin”

Ora: 11:00

Scenariu reinterpretat în versuri: Andreea Radu

Regie și muzică originală: Apostolache Kiss Zeno

Scenografie și păpuși: Tomos Tünde

Sand-art: Alice Bratu

Actori: Marin Fagu, Emanuel Popescu, Oana Stancu, Alis Ianoș, Cosmin Dolea, Adriana Ioncu, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea

„Aladin” este o poveste amuzantă, educativă și muzicală, o metodă artistică de a descoperi poveștile universale și de a introduce copiii în magia teatrului.

