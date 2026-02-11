0.6 C
Teatrul Colibri Craiova aduce magie și aventură pentru copii și tineri în mijloc de februarie

De Mariana BUTNARIU

Teatrul Colibri Craiova – Secția Teatru invită publicul la mijlocul lunii februarie la povești captivante, pline de fantezie și umor. Interpretează actorii:

  • Geo Dinescu,
  • Marin Fagu,
  • Emanuel Popescu,
  • Robert Iovan,
  • Oana Stancu,
  • Alis Ianoș,
  • Cosmin Dolea,
  • Adriana Ioncu,
  • Ionica Dobrescu,
  • Daniel Mirea.

🐾 Sâmbătă, 14 februarie 2026 – „Puiul de Om din Cartea Junglei”

Ora: 18:00
După: Rudyard Kipling
Scenariu, regie și scenografie: Geo Dinescu și Marin Fagu
Muzică și video-proiecție: Marin Fagu
Pictură păpuși: Mihai Birtu
Pictură decoruri: Iulia Goanță
Voci: Radu Popa, Ioana și Andrei Popescu, Laura Pumnea
Actori: Geo Dinescu, Marin Fagu, Emanuel Popescu, Robert Iovan

Spectacolul spune, cu dinamism și ritm, aventurile lui Mowgli în junglă, oferind emoție și curiozitate pentru întreaga familie.

🕌 Duminică, 15 februarie 2026 – „Aladin”

Ora: 11:00
Scenariu reinterpretat în versuri: Andreea Radu
Regie și muzică originală: Apostolache Kiss Zeno
Scenografie și păpuși: Tomos Tünde
Sand-art: Alice Bratu
Actori: Marin Fagu, Emanuel Popescu, Oana Stancu, Alis Ianoș, Cosmin Dolea, Adriana Ioncu, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea

„Aladin” este o poveste amuzantă, educativă și muzicală, o metodă artistică de a descoperi poveștile universale și de a introduce copiii în magia teatrului.

