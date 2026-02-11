Teatrul Colibri Craiova aduce magie și aventură pentru copii și tineri în mijloc de februarie

Teatrul Colibri Craiova – Secția Teatru invită publicul la mijlocul lunii februarie la povești captivante, pline de fantezie și umor. Interpretează actorii:
- Geo Dinescu,
- Marin Fagu,
- Emanuel Popescu,
- Robert Iovan,
- Oana Stancu,
- Alis Ianoș,
- Cosmin Dolea,
- Adriana Ioncu,
- Ionica Dobrescu,
- Daniel Mirea.
🐾 Sâmbătă, 14 februarie 2026 – „Puiul de Om din Cartea Junglei”
Ora: 18:00
După: Rudyard Kipling
Scenariu, regie și scenografie: Geo Dinescu și Marin Fagu
Muzică și video-proiecție: Marin Fagu
Pictură păpuși: Mihai Birtu
Pictură decoruri: Iulia Goanță
Voci: Radu Popa, Ioana și Andrei Popescu, Laura Pumnea
Actori: Geo Dinescu, Marin Fagu, Emanuel Popescu, Robert Iovan
Spectacolul spune, cu dinamism și ritm, aventurile lui Mowgli în junglă, oferind emoție și curiozitate pentru întreaga familie.
🕌 Duminică, 15 februarie 2026 – „Aladin”
Ora: 11:00
Scenariu reinterpretat în versuri: Andreea Radu
Regie și muzică originală: Apostolache Kiss Zeno
Scenografie și păpuși: Tomos Tünde
Sand-art: Alice Bratu
Actori: Marin Fagu, Emanuel Popescu, Oana Stancu, Alis Ianoș, Cosmin Dolea, Adriana Ioncu, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea
„Aladin” este o poveste amuzantă, educativă și muzicală, o metodă artistică de a descoperi poveștile universale și de a introduce copiii în magia teatrului.
