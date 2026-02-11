22 de ani de 112 în România

Cu ocazia Zilei Europene a Numărului de Urgență 112 și a împlinirii a 22 de ani de la operaționalizarea acestui serviciu în România, le transmitem tuturor operatorilor un călduros La Mulți Ani!

Aceștia sunt vocea calmă în momentele de panică, cei care ascultă, analizează și trimit ajutorul exact acolo unde este nevoie. În 2025, 25.294 de apeluri au fost gestionate cu profesionalism, răbdare și empatie.

📌 Sfaturi utile pentru cetățeni:

Sunați la 112 doar în situații reale de urgență – când viața, proprietatea sau mediul sunt puse în pericol: incendii, accidente cu victime, probleme medicale grave, agresiuni, inundații, tentative de suicid, tâlhării etc. Blocați telefonul pentru a evita apelurile accidentale. Dacă sunați din greșeală, rămâneți pe fir și informați operatorul. Cooperați cu operatorul – furnizați adresa exactă și toate detaliile despre eveniment. Cu cât informațiile sunt mai precise, cu atât mai rapid ajung echipajele la locul incidentului. Nu sunați pentru cazuri non-urgente – apelurile nejustificate pot întârzia ajutorul pentru persoanele aflate în pericol. Nu folosiți 112 pentru glume, farse sau solicitări inutile – apelurile nefondate pot pune vieți în pericol și constituie contravenție.

Citește și: Cancelaria Prim-Ministrului realizează economii de aproape 10 milioane lei în 2025