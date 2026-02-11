Cancelaria Prim-Ministrului realizează economii de aproape 10 milioane lei în 2025

Cancelaria Prim-Ministrului a înregistrat în 2025 economii totale de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% față de anul precedent. Din această sumă, 8,4 milioane lei (84%) au fost generate în primele șase luni ale mandatului noii conduceri.

Cheltuielile totale au scăzut de la 42,1 milioane lei în 2024 la 32,1 milioane lei în 2025, iar semestrul 2 a înregistrat o reducere de aproape 40% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Optimizarea cheltuielilor de transport

Una dintre principalele realizări o reprezintă optimizarea parcului auto și a serviciilor de transport:

Numărul vehiculelor a scăzut de la 30 la 17.

Eliminarea șoferilor pentru fiecare demnitar; aceștia își conduc singuri mașinile de serviciu.

Tranziția la leasing operațional pentru 17 Dacia fără șofer a redus costurile lunare cu aproape 90%.

Cheltuielile totale pentru transport au scăzut de la 9,37 milioane lei în 2024 la 6,81 milioane lei în 2025 (-27,3%).

Reorganizarea resurselor umane

În iulie 2025, Cancelaria a anunțat reducerea posturilor de la 176 la aproximativ 105, generând economii estimate la circa 850.000 lei pe lună.

Din cele 176 posturi prevăzute în ianuarie 2026, doar 117 sunt ocupate (66,48%), iar 59 sunt vacante, cu o scădere semnificativă la personalul contractual din cabinetele demnitarilor (-55%).

Top 5 categorii de economii

Principalele domenii în care s-au realizat reduceri majore:

Categorie 2024 (lei) 2025 (lei) Variație Transport 11.459.222 7.062.933 -38,4% Cheltuieli salariale 21.871.671 18.640.698 -14,8% Indemnizații delegare/detașare 814.421 244.870 -69,9% Protocol 2.294.583 1.804.566 -21,4% Alte cheltuieli 285.776 35.749 -87,5%

Reducerea cheltuielilor a fost vizibilă mai ales în a doua jumătate a anului, cu o scădere medie de aproape 40% în perioada iulie-decembrie comparativ cu 2024.

Concluzii

Performanța Cancelariei Prim-Ministrului arată că reforma administrativă și gestionarea responsabilă a resurselor publice sunt posibile. Economia realizată poate fi redirecționată către servicii esențiale pentru cetățeni.

În paralel, instituția continuă să analizeze oportunități suplimentare de eficientizare și își reafirmă angajamentul pentru transparență financiară.

Citește și: Accident mortal în Olt: o femeie a decedat și patru persoane au fost rănite