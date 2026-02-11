Accident mortal în Olt: o femeie a decedat și patru persoane au fost rănite

0.6 C
Craiova
miercuri, 11 februarie, 2026
Știri de ultima orăEvenimentAccident mortal în Olt: o femeie a decedat și patru persoane au fost rănite

De Mariana BUTNARIU
Accident grav în Stoenești, județul Olt
Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, azi, prin 112 despre un eveniment rutier pe Drumul Comunal 111 A, în localitatea Stoenești.

Polițiștii Biroului Rutier Caracal s-au deplasat la fața locului pentru verificări. Din primele constatări, un autoturism condus de o femeie de 41 de ani din comuna Fărcașele a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani din comuna Rusănești.

Victimele accidentului

  • O femeie de 57 de ani din Fărcașele a decedat.
  • Alte patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

