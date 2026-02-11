Britney Spears își vinde întreg catalogul muzical pentru aproximativ 200 de milioane de dolari

Superstarul pop Britney Spears, în vârstă de 44 de ani, a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical către editura muzicală independentă Primary Wave. Tranzacția a avut loc pe 30 decembrie și este estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari (146 de milioane de lire sterline).

Catalogul include toate albumele de studio ale cântăreței, de la debutul său din 1999, și hituri iconice precum …Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, Toxic și Gimme More.

Contextul carierei și al vieții personale

Britney Spears a avut o viață profesională și personală marcată de tutela prelungită impusă de tatăl său, încheiată în 2021 după 13 ani. În 2023, artista și-a publicat memoriile, Femeia din mine, în care detaliază experiențele dificile din acea perioadă, potrivit BBC.

În ianuarie 2024, Spears a declarat că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima sa melodie a fost un duet cu Elton John, lansat în 2022.

Primary Wave și precedentul unor vânzări similare

Primary Wave, editură fondată de Lawrence Mestel acum 20 de ani, a mai achiziționat drepturile asupra moștenirilor muzicale ale unor artiști celebri precum Notorious BIG, Prince și Whitney Houston.

În ultimii ani, mai mulți artiști de renume au vândut cataloagele muzicale:

Bruce Springsteen și-a vândut catalogul către Sony în 2021 pentru 500 de milioane de dolari,

Justin Bieber ar fi semnat un contract de 200 de milioane de dolari cu Hipgnosis Songs Capital în 2023.

Impact și recunoaștere

Britney Spears rămâne una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, cu peste 150 de milioane de discuri comercializate. Vânzarea drepturilor muzicale marchează un moment important pentru artista pop și pentru industria muzicală, în contextul încheierii perioadei tumultoase a tutelii legale.

