(VIDEO) Pilotul unui avion somalez salvează 55 de persoane după o aterizare forțată pe țărm

Un avion de pasageri al companiei Starsky Aviation a efectuat o aterizare forțată pe țărm, lângă aeroportul internațional din Mogadiscio, după ce a suferit o defecțiune tehnică. La bord se aflau 50 de pasageri și 5 membri ai echipajului, toți supraviețuind incidentului.

Echipajul aeronavei, un Fokker 50, a raportat probleme tehnice la scurt timp după decolarea din Mogadiscio și a solicitat întoarcerea. La aterizare, avionul nu a reușit să se oprească complet pe pistă și s-a oprit în ape puțin adânci, conform declarațiilor directorului Autorității Aviației Civile din Somalia, Ahmed Macalin Hassan.

Detaliile exacte ale defecțiunii tehnice nu sunt încă cunoscute, potrivit BBC.

👨‍✈️ Pilot lăudat pentru calm și decizie rapidă

Starsky Aviation a transmis că deciziile rapide și gândirea clară a pilotului au fost cruciale pentru salvarea tuturor celor aflați la bord. „Luarea rapidă și calmă a deciziilor pilotului a jucat un rol decisiv în asigurarea siguranței tuturor celor aflați la bord și îl felicităm pentru modul în care a gestionat situația”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Hassan Mohamed Aden.

🚑 Salvare și sprijin internațional

Imaginile postate pe rețelele sociale arată pasagerii coborând din aeronavă și îndepărtându-se de epava de pe țărmul Oceanului Indian. Nu au fost raportate răni grave.

Uniunea Africană și trupele ONU au fost desfășurate rapid pentru a sprijini operațiunile de salvare, iar ministrul transporturilor din Somalia s-a aflat la fața locului pentru a monitoriza situația.

Autoritățile au anunțat că investigațiile continuă pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii tehnice care a dus la aterizarea de urgență.

