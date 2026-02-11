Incendiu la o casă din Berislăvești, Vâlcea: două victime și pagube materiale semnificative

Pompierii militari din Vâlcea au fost solicitați, azi noapte, pentru stingerea unui incendiu la o locuință din satul Rădăcinești, comuna Berislăvești.

La fața locului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță aparținând SAJ. A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

🏚️ Pagube materiale

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință construită din lemn, cu învelitoare din tablă.

În urma intervenției, pompierii au reușit să localizeze rapid incendiul și să-l stingă. Au ars casa, obiecte de mobilier și textile.

🚑 Două victime transportate la spital

Din păcate, incendiul a provocat și două victime:

Proprietarul locuinței, care a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare.

Un alt bărbat, care a suferit un atac de panică.

Ambele persoane au fost transportate la spital de echipajul SAJ. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind efect termic.

Citește și: Marele Juriu din Washington refuză punerea sub acuzare a unor senatori democrați vizați de o anchetă privind un videoclip controversat