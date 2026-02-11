Marele Juriu din Washington refuză punerea sub acuzare a unor senatori democrați vizați de o anchetă privind un videoclip controversat

Marele Juriu din Washington a refuzat, marți, să pună sub acuzare șase parlamentari democrați în legătură cu un videoclip în care aceștia îndemnau membrii armatei americane să respecte protocoalele militare și să refuze „ordinele ilegale”.

Departamentul de Justiție deschisese o anchetă privind apariția înregistrării, în care senatorii Mark Kelly și Elissa Slotkin, alături de alți patru congresmeni democrați, transmiteau un mesaj adresat militarilor americani. Toți cei implicați au servit anterior în armată sau în agenții de informații.

Nu este clar dacă procurorii au solicitat oficial punerea sub acuzare a tuturor celor șase parlamentari sau ce capete de acuzare vizau exact, potrivit CNN.

O respingere rară, dar nu fără precedent

Respingerea de către Marele Juriu este considerată extrem de neobișnuită. Totuși, în ultimele luni, mai multe cazuri prezentate în Washington au întâmpinat dificultăți similare.

Procurorii ar putea reveni cu o nouă solicitare de inculpare.

Reprezentanții Procuraturii federale și ai Departamentului de Justiție nu au oferit comentarii imediate.

Reacții dure din partea lui Trump și a parlamentarilor

Președintele Donald Trump și consilierii săi au calificat videoclipul drept „sedicios”. Trump a afirmat pe rețeaua sa de socializare că o astfel de infracțiune ar fi „pasibilă de pedeapsa cu moartea”.

Elissa Slotkin a salutat decizia Marelui Juriu, declarând că aceasta reprezintă „un punct pentru Constituție, libertatea de exprimare și statul de drept”.

La rândul său, Mark Kelly a descris tentativa de inculpare drept „un abuz scandalos de putere”, susținând că este vorba despre o încercare de intimidare politică.

„Cel mai patriotic lucru pe care îl putem face este să nu cedăm”, a scris Kelly pe platforma X.

Conflict juridic între Kelly și Pentagon

În paralel, Pentagonul a deschis o anchetă împotriva lui Mark Kelly, invocând o lege federală care permite rechemarea în serviciul activ a rezerviștilor pentru a fi judecați de curtea marțială.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a sancționat pe Kelly pentru participarea la videoclip și încearcă retrogradarea sa din gradul de căpitan în rezervă.

Senatorul a contestat măsura în instanță, susținând că este vorba despre un act de răzbunare neconstituțional. În cadrul unei audieri recente, un judecător s-a arătat sceptic față de argumentele Guvernului.

Contextul videoclipului controversat

Mesajul video, publicat pe 18 noiembrie, a apărut într-un climat tensionat, pe fondul îngrijorărilor exprimate de democrați și de unii oficiali militari privind presupuse ordine ilegale date armatei americane în operațiuni antidrog din apele latino-americane.

Pentagonul susține că acțiunile respective sunt justificate, argumentând că traficanții de droguri sunt considerați teroriști.

