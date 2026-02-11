Cal neîngrijit descoperit la Caracal: proprietarul, amendat cu 12.000 de lei, animalul plasat în adăpost

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Olt au fost sesizați, pe 2 februarie, că un bărbat din Caracal ar deține o cabalină care nu este îngrijită corespunzător.

În urma verificărilor efectuate la domiciliul bărbatului, de 58 de ani, polițiștii au constatat că:

animalul nu era hrănit corespunzător,

nu beneficia de asistență medicală de specialitate.

Amendă de 12.000 de lei

Ca urmare a celor constatate, proprietarul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Amenda aplicată este în valoare de 12.000 de lei.

Animalul, plasat într-un adăpost

Pentru protejarea cabalinei, polițiștii au emis un ordin de plasare în adăpost. Animalul a fost preluat și, prin intermediul Consiliului Județean Olt, a fost transferat către o asociație pentru protecția animalelor din județul Dolj.

În prezent, cabalina beneficiază de îngrijire și asistență medicală de specialitate.

