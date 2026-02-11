0.6 C
Craiova
miercuri, 11 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentCal neîngrijit descoperit la Caracal: proprietarul, amendat cu 12.000 de lei, animalul plasat în adăpost

Cal neîngrijit descoperit la Caracal: proprietarul, amendat cu 12.000 de lei, animalul plasat în adăpost

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Olt au fost sesizați despre sitauția din Caracal
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Olt au fost sesizați despre sitauția din Caracal

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Olt au fost sesizați, pe 2 februarie, că un bărbat din Caracal ar deține o cabalină care nu este îngrijită corespunzător.

În urma verificărilor efectuate la domiciliul bărbatului, de 58 de ani, polițiștii au constatat că:

  • animalul nu era hrănit corespunzător,
  • nu beneficia de asistență medicală de specialitate.

Amendă de 12.000 de lei

Ca urmare a celor constatate, proprietarul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Amenda aplicată este în valoare de 12.000 de lei.

Animalul, plasat într-un adăpost

Pentru protejarea cabalinei, polițiștii au emis un ordin de plasare în adăpost. Animalul a fost preluat și, prin intermediul Consiliului Județean Olt, a fost transferat către o asociație pentru protecția animalelor din județul Dolj.

În prezent, cabalina beneficiază de îngrijire și asistență medicală de specialitate.

Citește și: Decizia CCR privind pensiile magistraților, sub semnul incertitudinii: concediu paternal, sesizare la CJUE și presiuni legate de fonduri europene

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA