Decizia CCR privind pensiile magistraților, sub semnul incertitudinii: concediu paternal, sesizare la CJUE și presiuni legate de fonduri europene

Curtea Constituțională a României ar urma să se pronunțe miercuri asupra constituționalității Legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan. Decizia vine după patru amânări succesive în aproape două luni.

Pronunțarea este însă incertă, în condițiile în care judecătorul Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal începând de luni, potrivit unor surse judiciare. Prezența sa la ședință este considerată puțin probabilă, deși există posibilitatea anulării concediului.

Conform legii, pentru deliberare ar trebui să fie prezenți toți cei nouă judecători care au participat la începutul dezbaterilor. În lipsa unuia dintre ei, s-ar putea relua dezbaterile dacă se întrunește cvorumul minim de șase judecători.

ÎCCJ cere sesizarea Curții de Justiție a UE

Un alt element care poate complica situația este solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție ca CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

ÎCCJ susține că legea ar trata „discriminatoriu” magistrații față de alți beneficiari de pensii de serviciu și ar reduce „sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor”. De asemenea, ar crea instabilitate legislativă și un regim tranzitoriu inegal.

Potrivit instanței supreme, actul normativ ar încălca principii europene precum proporționalitatea, egalitatea, securitatea juridică și protecția încrederii legitime.

Miza financiară: 231 de milioane de euro

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui CCR o scrisoare în care arată că, potrivit Comisiei Europene, neîndeplinirea Jalonului 215 ar putea duce la pierderea a 231 de milioane de euro.

Șeful Guvernului a precizat ulterior că demersul nu reprezintă o presiune asupra Curții, ci o informare „de bun simț” privind consecințele financiare.

Președintele ÎCCJ, Lia Savonea, a reacționat afirmând că avertizarea privind pierderea fondurilor europene ar putea reprezenta o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat.

Se decide și situația judecătorilor Dragoș și Busuioc

Tot miercuri, Curtea de Apel București urmează să se pronunțe asupra cererilor de suspendare a actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, formulate de avocata Silvia Uscov.

Anterior, instanța a respins o altă cerere de suspendare privind decretul de numire a lui Dacian Dragoș. De asemenea, CAB a sesizat CCR pentru clarificarea sintagmei „activitatea juridică sau în învățământul juridic superior”, referitoare la condițiile de vechime pentru judecătorii constituționali.

Context tensionat și expertize depuse

La termenul din 16 ianuarie, deliberările au fost întrerupte pentru studierea unei expertize contabile depuse de ÎCCJ, care ar arăta că legea contestată „anulează pensia de serviciu”, în condițiile în care cuantumul acesteia ar deveni inferior pensiei contributive.

În trecut, lipsa cvorumului a dus la noi amânări, iar patru judecători au explicat că au solicitat studii suplimentare privind impactul legii.

Ziua de miercuri se anunță, astfel, decisivă atât pentru viitorul pensiilor magistraților, cât și pentru echilibrul instituțional dintre puterile statului, într-un context cu implicații constituționale și financiare majore.

