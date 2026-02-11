(VIDEO) O persoană reținută în ancheta privind dispariția lui Nancy Guthrie

Poliția din Arizona percheziționează locuința unei persoane reținute în legătură cu dispariția lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei americane Savannah Guthrie.

Nancy Guthrie, în vârstă de 84 de ani, ar fi fost răpită din locuința sa situată în apropiere de Tucson, Arizona, în urmă cu mai bine de o săptămână. Cazul a declanșat o amplă operațiune de căutare la nivel local și federal.

Autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare despre persoana reținută sau despre eventualele acuzații.

Imagini analizate de experți FBI

FBI a publicat anterior imagini video care arată o persoană mascată, presupus înarmată, la ușa locuinței lui Nancy Guthrie în noaptea dispariției.

Michael Harrington, fost agent FBI, a declarat pentru BBC că imaginile ar fi putut „stimula pe cineva să ofere informații critice” care au condus la identificarea unei persoane de interes.

Acesta a sugerat că suspectul „nu a planificat foarte bine” modul în care să evite camera de supraveghere, ceea ce ar putea indica lipsa de experiență.

În schimb, Mary Ellen O’Toole, fost profiler FBI, consideră că persoana surprinsă în imagini pare calmă și adaptabilă — trăsături care ar putea indica experiență anterioară în situații similare.

Apelul disperat al familiei

Savannah Guthrie și frații săi au publicat mai multe mesaje video pe rețelele sociale, adresându-se direct posibilului răpitor.

„Vom plăti”, au transmis aceștia, cerând eliberarea în siguranță a mamei lor.

Cazul a stârnit un val de reacții în presa americană și pe rețelele sociale, având în vedere notorietatea jurnalistei.

Cine este Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie, în vârstă de 54 de ani, este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din Statele Unite. Din 2012, este co-prezentatoare a emisiunii „Today” de la NBC News și corespondent juridic principal al postului.

Anterior, a fost corespondent NBC la Casa Albă și este una dintre figurile centrale ale transmisiunilor electorale.

Născută în Australia, Guthrie s-a mutat în copilărie împreună cu familia în Tucson, Arizona, unde a crescut. În 2015, s-a întors în Australia pentru a-și vizita mama, descriind momentul ca fiind „un vis de o viață”.

