Canada: Nouă morți și 25 de răniți într-o școală din Tumbler Ridge

Nouă persoane au fost ucise și alte 25 rănite în urma unor împușcături care au avut loc la o școală și la o locuință din apropiere, în Tumbler Ridge, Columbia Britanică, potrivit autorităților canadiene.

Șapte dintre victime au fost împușcate mortal la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, iar alte două persoane au fost găsite decedate într-o reședință din apropiere. Până în acest moment, poliția nu a făcut publice numele sau vârstele victimelor.

Suspectul, găsit mort la fața locului

Potrivit oficialilor, suspectul a fost găsit decedat, prezentând o rană autoprovocată. Autoritățile au confirmat că știu identitatea atacatorului, însă nu au dezvăluit public numele sau sexul acestuia.

Anterior, o alertă de adăpostire la domiciliu descria suspectul drept „o femeie într-o rochie, cu părul șaten”. Poliția nu a oferit informații despre tipul de armă folosit în atac.

Reacția premierului canadian

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este „devastat” de „împușcăturile oribile de astăzi” și și-a suspendat o vizită oficială planificată în Germania.

Autoritățile federale și locale continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, potrivit BBC.

„Nu îi numesc rezidenți. Îi numesc familie”

Primarul din Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, a transmis un mesaj emoționant, subliniind cât de profund afectată este comunitatea.

„Voi cunoaște fiecare victimă. Sunt aici de 19 ani și suntem o comunitate mică”, a declarat acesta pentru CBC.

„Nu îi numesc rezidenți. Îi numesc familie.”

Și Poliția din Victoria a transmis un mesaj de condoleanțe, afirmând că este „profund îndurerată de tragicul atac armat în masă”, oferind sprijin familiilor afectate și întregii comunități.

Citește și: Cum împarte CJ Dolj sumele din TVA în județ