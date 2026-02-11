Cum împarte CJ Dolj sumele din TVA în județ

Aleșii județeni au aprobat, ieri, într-o ședință extraordinară de Consiliu Județean, împărțirea pe localităţi a sumei corespunzătoare cotei din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2026, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Dolj. Cea mai mare sumă a primit-o Craiova, iar la cealaltă extremă sunt localităţile rurale Gogoșu, Botoșești Paia, Brabova, Măceşu de Sus.

„Se aprobă repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 43.654 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2025, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor de infrastructură și pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală”, se arată în hotărârea CJ Dolj.

Totodată, au aprobat repartizarea “sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea proiectului bugetelor locale pe anul 2026 și a estimărilor pe anii 2027-2029, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală”, se spune în hotărârea de consiliu.

Banii sunt necesari pentru plata datoriilor vechi dar și pentru continuarea investițiilor, în cazul altor localități, le ajută să supraviețuiască financiar.

Craiova ia suma cea mai mare



În total, 11.533.000 de lei au fost împărțite celor 111 localități din județ. Craiovei i-au revenit 4.889.000 de lei, urmată de localitatea Băilești cu 322.000 de lei, apoi Filiași cu 301.000 de lei. Acestora li se alătură localitatea Calafat cu 286.000 de lei, Dăbuleni cu 186.000 de lei, Segarcea cu 134.000 de lei și Bechet cu 74.000 de lei. Cea mai oropsită localitate este Gogoșu care a primit doar 8.000 de lei.

Sumele alocate au destinație precisă: Plata datoriilor și susținerea proiectelor care vizează dezvoltarea respectivelor localități.

Ce sume au fost repartizate localităţilor din judeţ

În cazul celei de-a doua surse de bani, cotele defalcate din impozitul pe venit, sumele sunt mult mai mari. Suma de 36.511.000 de lei reprezintă fondul pus la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Oraşului Craiova i-a fost repartizată suma de 15.461.000 de lei. Localităţii Băileşti i-a fost repartizată suma de 1.020.000 de lei, Calafatului 906.000 de lei, iar Filiaşului 953.000 de lei. Altor localităţi rurale le-au fost repartizate sume mai mici sau mai mari. De exemplu, comunei Breasta i-a fost repartizată suma de 251.000 de lei, comunei Cârcea 223.000 de lei, comunei Malu Mare 492.000 de lei, iar comunei Mischii 102.000 de lei.

Sumele solicitate de primării au fost fundamentate având la bază proiecte finanțate, din programe naționale de dezvoltare locală, având ca sursă bugetul de stat și programe operaționale regionale, având ca sursă fonduri europene nerambursabile și bugetul de stat, precum și din programe de dezvoltare locală, având ca sursă veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale.