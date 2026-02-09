Microbuze electrice noi pentru școlile din Dolj

Investițiile în educație și în protecția mediului sunt continuate de către Consiliul Județean (CJ) Dolj. A fost finalizată implementarea demersului „Transport școlar verde pentru elevii din județul Dolj”, ultimele 9 microbuze școlare electrice achiziționate cu fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind predate beneficiarilor în cadrul unui eveniment desfășurat luni.

Administrația județeană încheie, odată cu această etapă, livrarea tuturor celor 33 de autovehicule destinate transportului elevilor, contribuind astfel la îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii din mediul rural, în condiții de siguranță, confort și cu un impact redus asupra mediului.

Unde au fost repartizate cele nouă microbuze electrice

Cele 9 microbuze electrice din ultima tranșă au fost repartizate autorităților locale din comunele Grecești, Predești, Sadova, Negoi, Plenița, Piscu Vechi, Măceșu de Sus, Lipovu și Teasc.

,,Astăzi predăm ultimul lot de 9 microbuze școlare electrice, completând astfel livrările realizate anterior – cele 20 de microbuze distribuite în luna decembrie și cele 4 predate luna trecută.

Aceste 9 microbuze au fost achiziționate din economia realizată la prima licitație, fapt care ne-a permis organizarea unei noi proceduri pentru suplimentarea flotei destinate transportului școlar.

În perioada următoare, imediat după finalizarea achiziției publice și semnarea contractului, vor fi livrate încă 25 de microbuze, cumpărate printr-un proiect finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, destinat asigurării accesului la educație prin mijloace de transport mai puțin poluante. La toate acestea se adaugă cele 4 microbuze școlare electrice furnizate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În acest fel, 62 de localități din județul Dolj vor beneficia de vehicule electrice, nepoluante, pentru transportul elevilor. Subliniem faptul că toate unitățile administrativ-teritoriale beneficiare îndeplinesc condiția obligatorie privind existența stațiilor de încărcare electrică., a declarat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

Proiectul „Transport școlar verde pentru elevii din județul Dolj”, implementat de CJ Dolj cu finanțare obținută prin PNRR

La evenimentul în cadrul căruia au fost predate beneficiarilor cele 9 microbuze electrice au mai participat vicepreședintele CJ Dolj Antonie Solomon și administratorul public al județului, Cosmin Durle.

Proiectul „Transport școlar verde pentru elevii din județul Dolj” a fost implementat de Consiliul Județean Dolj cu finanțare obținută prin PNRR – Componenta C15: Educație, având o valoare totală eligibilă de 35.905.346,4 lei.

Microbuzele electrice au o capacitate de 16+1 locuri, inclusiv un loc destinat persoanelor cu dizabilități, sunt dotate cu rampă de acces, sisteme moderne de siguranță și au prevăzută o autonomie de până la 294 de kilometri, fiind adaptate utilizării zilnice în transportul școlar.

Prin implementarea acestui program, Consiliul Județean Dolj continuă demersurile de modernizare a infrastructurii educaționale și de promovare a soluțiilor de transport durabil, în beneficiul elevilor și al comunităților locale.

