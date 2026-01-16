Teza de doctorat a ministrului Justiției va fi verificată de Comisia de Etică a Universităţii din Craiova

Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările care îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat într-o investigaţie jurnalistică. La începutul săptămânii, jurnalista Emilia Şercan preciza, într-o investigaţie PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat a demnitarului ar conţine texte copiate din alţi autori.

„Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova, întrunită în şedinţă extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr. 76/14.01.2026”, se arată într-un comunicat de presă semnat de către preşedintele Comisiei de Etică, prof. univ. dr. Sorin Enache, conform news.ro.

Cele două sesizări îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat, potrivit unei investigaţii PressOne, că ar fi plagiat în mai mult de jumătate din teza sa de doctorat susţinută la instituţia de învăţământ din Craiova.

Comisia de Etică a Universităţii Craiova se întrunise într-o şedinţă ordinară chiar în ziua publicării anchetei PressOne, iar la acel moment a decis să convoace o şedinţă extraordinară în care să ia în discuţie „oportunitatea analizei” în cazul tezei de doctorat a ministrului Radu Marinescu.

Potrivit analizei PressOne, cel puţin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul ”Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori. Este vorba despre 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Cea mai mare parte a conţinutului plagiat provine din alte trei lucrări

Cea mai mare parte a conţinutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situaţii calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar şi până la 25 de pagini consecutive, susţine PressOne într-o investigaţie realizată de jurnalista Emilia Şercan, care a dezvăluit plagiate şi titluri academice obţinute prin fraudă în cazul mai multor persoane publice.



Conform PressOne, tehnica de preluare neautorizată de conţinut folosită de actualul ministru al Justiţiei este cea mai des întâlnită în tezele de doctorat ale demnitarilor români: plagiatul copy-paste. Această tehnică se referă la copiatul cuvânt cu cuvânt al unui text, fără ca acesta să fie marcat cu ghilimele – semnele care demarchează un text preluat – şi fără a fi atribuit autorului original.

Ministrul Justiţiei a respins acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat

Ministrul Justiţiei a respins acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat şi că şi-a elaborat teza de doctorat “în conformitate cu normele timpului şi sub coordonarea unui profesor academician reputat”. El a afirmat că teza sa de doctorat a fost realizată sub coordonarea unui reputat academician profesor universitar doctor, că a respectat ”îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, în conformitate cu legislaţia din acel moment” şi că lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat şi de CNATDCU, ”conform tuturor rigorilor”, fără a i se ”semnala vreo neconformitate”.​

Radu Marinescu a anunţat că nu demisionează

Marinescu a anunţat că nu demisionează în urma acuzaţiilor de plagiat privind teza sa de doctorat.



”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, a argumentat Marinescu, adăugând că, dacă premierul vrea ca el să plece din Guvern, acesta are instrumente legale pentru a-l schimba din funcţie.

