11 conducători auto, scoşi din trafic de poliţiştii doljeni, în ultimele 24 de ore

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităţilor, polițiștii au folosit aparatele radar, alcooltest şi drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

Totodată, polițiștii au actionat pentru combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinetelor electrice. Astfel, au fost aplicate aproximativ 50 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 12.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 11 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice trei autovehicule. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Înregistrat de aparatul radar cu viteza de 110 km/h

Un tânăr în vârstă de 30 de ani, din comuna Negoi, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 561 D, în localitatea Rast, cu viteza de 110 km/h.

Cel în cauză a fost sancționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

Sancționat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice

Un bărbat, de 57 de ani, din localitatea Breasta, a fost depistat de poliţiştii Biroului Rutier Craiova în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tineretului, din Craiova, sub influenţa băuturilor alcoolice.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul înregistrat fiind de 0.20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

