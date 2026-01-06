Inundație într-o gospodărie din Craiova

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Craiova intervin pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie situată pe strada Eliza Opran din municipiu.

Acțiunea se desfășoară în dinamică, iar echipajele utilizează o motopompă pentru a scoate apa acumulată și a preveni pagube suplimentare.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să fie prudenți și să evite deplasările inutile în apropierea zonei afectate.

Citește și: Craiova: Zeci de mii de locuitori fără căldură și apă caldă după avaria la Electrocentrale