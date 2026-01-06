3.4 C
Știri de ultima orăLocalDoljInundație într-o gospodărie din Craiova

Inundație într-o gospodărie din Craiova

De Mariana BUTNARIU
Motopompă în acțiune pe strada Eliza Opran
Motopompă în acțiune pe strada Eliza Opran

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Craiova intervin pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie situată pe strada Eliza Opran din municipiu.

Acțiunea se desfășoară în dinamică, iar echipajele utilizează o motopompă pentru a scoate apa acumulată și a preveni pagube suplimentare.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să fie prudenți și să evite deplasările inutile în apropierea zonei afectate.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

