Inundație într-o gospodărie din Craiova

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Craiova intervin pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie situată pe strada Eliza Opran din municipiu.
Acțiunea se desfășoară în dinamică, iar echipajele utilizează o motopompă pentru a scoate apa acumulată și a preveni pagube suplimentare.
Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să fie prudenți și să evite deplasările inutile în apropierea zonei afectate.
