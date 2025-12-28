4.4 C
Craiova
duminică, 28 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljTârgul de Crăciun Craiova se prelungește până pe 11 ianuarie 2026

Târgul de Crăciun Craiova se prelungește până pe 11 ianuarie 2026

De Mariana BUTNARIU
Târgul de Crăciun va avea porțile deschise până pe 11 ianuarie
Târgul de Crăciun va avea porțile deschise până pe 11 ianuarie

Primăria Craiova anunță prelungirea perioadei de funcționare a Târgului de Crăciun, cel mai apreciat târg din Europa, până duminică, 11 ianuarie 2026. Decizia a fost luată ca răspuns la numeroasele solicitări venite din partea agențiilor de turism și a vizitatorilor.

Cei care nu au reușit să se bucure de magia sărbătorilor au acum ocazia să descopere:

  • decorațiuni spectaculoase,
  • căsuțe tematice unicat,
  • patinoar,
  • roată panoramică,
  • produse tradiționale,
  • dulciuri,
  • băuturi,
  • cadouri de sezon.

Târgul se mândrește și cu truckuri de mâncare și peste două milioane de beculețe, elemente care i-au adus recunoaștere internațională și popularitate în rândul turiștilor.

Programul Târgului de Crăciun Craiova este zilnic: de luni până joi între orele 13.00 – 22.00, iar în weekend între orele 10.00 – 23.00.

Citeşte şi: Legenda cinematografiei franceze Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA