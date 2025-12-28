Târgul de Crăciun Craiova se prelungește până pe 11 ianuarie 2026

Primăria Craiova anunță prelungirea perioadei de funcționare a Târgului de Crăciun, cel mai apreciat târg din Europa, până duminică, 11 ianuarie 2026. Decizia a fost luată ca răspuns la numeroasele solicitări venite din partea agențiilor de turism și a vizitatorilor.
Cei care nu au reușit să se bucure de magia sărbătorilor au acum ocazia să descopere:
- decorațiuni spectaculoase,
- căsuțe tematice unicat,
- patinoar,
- roată panoramică,
- produse tradiționale,
- dulciuri,
- băuturi,
- cadouri de sezon.
Târgul se mândrește și cu truckuri de mâncare și peste două milioane de beculețe, elemente care i-au adus recunoaștere internațională și popularitate în rândul turiștilor.
Programul Târgului de Crăciun Craiova este zilnic: de luni până joi între orele 13.00 – 22.00, iar în weekend între orele 10.00 – 23.00.
