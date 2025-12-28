Târgul de Crăciun Craiova se prelungește până pe 11 ianuarie 2026

Primăria Craiova anunță prelungirea perioadei de funcționare a Târgului de Crăciun, cel mai apreciat târg din Europa, până duminică, 11 ianuarie 2026. Decizia a fost luată ca răspuns la numeroasele solicitări venite din partea agențiilor de turism și a vizitatorilor.

Cei care nu au reușit să se bucure de magia sărbătorilor au acum ocazia să descopere:

decorațiuni spectaculoase,

căsuțe tematice unicat,

patinoar,

roată panoramică,

produse tradiționale,

dulciuri,

băuturi,

cadouri de sezon.

Târgul se mândrește și cu truckuri de mâncare și peste două milioane de beculețe, elemente care i-au adus recunoaștere internațională și popularitate în rândul turiștilor.

Programul Târgului de Crăciun Craiova este zilnic: de luni până joi între orele 13.00 – 22.00, iar în weekend între orele 10.00 – 23.00.

