Legenda cinematografiei franceze Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

De Mariana BUTNARIU
Brigitte Bardot, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei franceze și un simbol al culturii europene din a doua jumătate a secolului XX, a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut duminică, 28 decembrie 2025, de Fundația Brigitte Bardot, organizația pe care actrița a fondat-o și căreia i-a dedicat ultimele decenii ale vieții.

Vedetă iconică a anilor ’50 și ’60, Brigitte Bardot a jucat în peste 50 de filme și a devenit un simbol internațional al feminității, libertății și nonconformismului. Faima mondială a venit în 1956, odată cu rolul principal din filmul „…Și Dumnezeu a creat femeia” (Et Dieu… créa la femme), care a revoluționat imaginea femeii pe marele ecran și a consacrat-o definitiv în istoria cinematografiei.

Carieră în film şi muzică

De-a lungul carierei sale, Bardot a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai vremii și a apărut în producții devenite clasice ale cinematografiei franceze. Pe lângă film, a avut și o carieră muzicală de succes, fiind cunoscută pentru mai multe duete și piese pop care au marcat epoca.

În 1973, la doar 39 de ani, Brigitte Bardot a decis să se retragă definitiv din actorie, alegând să se dedice luptei pentru protecția animalelor. În 1986, a înființat Fundația Brigitte Bardot, devenind una dintre cele mai vocale și influente activiste pentru drepturile animalelor la nivel internațional.

Moartea sa a fost relatată pe larg de presa internațională, publicații precum France 24, The Guardian și Euronews subliniind impactul major pe care Bardot l-a avut atât asupra artei cinematografice, cât și asupra activismului civic.

Dispariția lui Brigitte Bardot marchează sfârșitul unei epoci și lasă în urmă moștenirea unei personalități care a schimbat definitiv fața cinematografiei franceze și a rămas, până la final, o figură puternică și controversată a vieții publice.

