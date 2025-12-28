Patru șoferi depistați băuți la volan, în ultimele 24 de ore, în județul Dolj

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au acționat, în ultimele 24 de ore, pe drumurile publice din județ pentru menținerea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. În urma controalelor efectuate, patru conducători auto au fost depistați conducând sub influența alcoolului.

Depistați la volan sub influența alcoolului

Primul caz a fost înregistrat ieri, 27 decembrie, în jurul orei 09.00, când polițiștii Biroului Rutier Craiova au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din municipiu. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În jurul orei 16.30, polițiștii Secției 2 Poliție Craiova au depistat un bărbat de 42 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe bulevardul 1 Mai, având o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt șofer, în vârstă de 50 de ani, din Mihăilești, județul Buzău, a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier Craiova în jurul orei 19.27, pe Aleea 1 Bariera Vâlcii. Aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ultimul caz a fost constatat în jurul orei 21.10, când polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Calafat au oprit pe strada 1 Decembrie un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din localitate. Testarea alcooltest a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Măsuri legale și recomandări

Cei patru conducători auto au fost transportați la unități medicale pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Probe vor fi înaintate Institutului de Medicină Legală, urmând a fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Polițiștii rutieri anunță că vor continua acțiunile de control în trafic și recomandă tuturor participanților la circulație să adopte o conduită preventivă, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor, pentru siguranța tuturor.

