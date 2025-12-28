4.4 C
Craiova
duminică, 28 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Incendiu la un autoturism aflat în mers, în Slatina

(VIDEO) Incendiu la un autoturism aflat în mers, în Slatina

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Cireașov din municipiu.

Autoturismul se afla în mers în momentul producerii incendiului. Șoferul, singura persoană aflată în vehicul, a observat focul în fază incipientă, a oprit, s-a evacuat în siguranță și a alertat autoritățile prin apel la 112.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau la nivelul compartimentului motor și al habitaclului. Incendiul a fost localizat și stins, însă autoturismul a fost afectat în proporție de aproximativ 60%.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Citește și: Drone ucrainene atacă rafinăria Syzran din regiunea Samara

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Târgul de Crăciun Craiova se prelungește până pe 11...

Primăria Craiova anunță prelungirea perioadei de funcționare a Târgului...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA