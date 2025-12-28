(VIDEO) Incendiu la un autoturism aflat în mers, în Slatina

Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Cireașov din municipiu.

Autoturismul se afla în mers în momentul producerii incendiului. Șoferul, singura persoană aflată în vehicul, a observat focul în fază incipientă, a oprit, s-a evacuat în siguranță și a alertat autoritățile prin apel la 112.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau la nivelul compartimentului motor și al habitaclului. Incendiul a fost localizat și stins, însă autoturismul a fost afectat în proporție de aproximativ 60%.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

