Drone ucrainene atacă rafinăria Syzran din regiunea Samara

Rafinăria de petrol Syzran, situată în regiunea Samara din Rusia, a fost, azi noapte, ținta unui atac cu drone, potrivit videoclipurilor și relatărilor martorilor oculari postate pe rețelele de socializare.

Canalul Telegram Exilenova-Plus a raportat că mai multe explozii au avut loc în timpul nopții, iar localnicii au surprins imagini cu autospeciale de pompieri îndreptându-se spre rafinărie. Se pare că atacul a vizat instalația principală de procesare a petrolului ELOU-AVT-5, precum și o substație electrică din Syzran, provocând pene de curent în oraș.

Drones have attacked Syzran in Russia, a city that hosts an oil refinery.



Unconfirmed reports suggest successful strikes on the refinery and nearby power substations.

📹Exilenova+, Supernova+ pic.twitter.com/maSqDnhTT6 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 28, 2025

Potrivit canalului Telegram rus Shot, apărarea aeriană era activă în zonă, iar Ministerul rus al Apărării a raportat că 12 drone ucrainene au fost doborâte. Kyiv Independent nu a putut verifica independent aceste informații la momentul publicării.

Rafinăria Syzran, operată de gigantul petrolier de stat Rosneft, se află la aproximativ 700 km de granița cu Ucraina și are o capacitate anuală de procesare între 7 și 8,9 milioane de tone de petrol. Instalația funcționează din 1942 și este una dintre principalele unități petroliere din Rusia.

