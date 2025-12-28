4.4 C
Drone ucrainene atacă rafinăria Syzran din regiunea Samara

De Mariana BUTNARIU
Rafinăria de petrol Syzran, situată în regiunea Samara din Rusia, a fost ținta unui atac cu drone

Rafinăria de petrol Syzran, situată în regiunea Samara din Rusia, a fost, azi noapte, ținta unui atac cu drone, potrivit videoclipurilor și relatărilor martorilor oculari postate pe rețelele de socializare.

Canalul Telegram Exilenova-Plus a raportat că mai multe explozii au avut loc în timpul nopții, iar localnicii au surprins imagini cu autospeciale de pompieri îndreptându-se spre rafinărie. Se pare că atacul a vizat instalația principală de procesare a petrolului ELOU-AVT-5, precum și o substație electrică din Syzran, provocând pene de curent în oraș.

Potrivit canalului Telegram rus Shot, apărarea aeriană era activă în zonă, iar Ministerul rus al Apărării a raportat că 12 drone ucrainene au fost doborâte. Kyiv Independent nu a putut verifica independent aceste informații la momentul publicării.

Rafinăria Syzran, operată de gigantul petrolier de stat Rosneft, se află la aproximativ 700 km de granița cu Ucraina și are o capacitate anuală de procesare între 7 și 8,9 milioane de tone de petrol. Instalația funcționează din 1942 și este una dintre principalele unități petroliere din Rusia.

