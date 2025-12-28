Bărbat prins conducând fără permis în Stroiești, Vâlcea

Polițiștii din Măldărești au fost sesizați,pe 24 decembrie, prin 112, despre un eveniment rutier în localitatea Stroiești, județul Vâlcea. În evenimentul, care nu a fost anunțat în termenul legal, a fost implicat un singur autoturism.

Ulterior verificărilor, la data de 26 decembrie, conducătorul autoturismului, un bărbat de 37 de ani, a fost identificat și a recunoscut întreaga situație. Polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În prezent, cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru conducerea unui vehicul fără permis.

