Dolj: Un apel fals la 112, o „glumă” care a mobilizat inutil forțe de ordine

Un copil de 10 ani din comuna Bistreț, judeţul Dolj, a sunat la numărul unic de urgență 112 și a strigat: „Veniți repede, ne omoară!”.

Alarma s-a dovedit a fi una falsă, o glumă care s-a transformat într-o situație serioasă. Mai multe forțe de ordine au fost mobilizate inutil, iar părinții au fost amendați cu 500 de lei, potrivit IPJ Dolj.

Dincolo de sancțiunea financiară, acest incident ridică un semnal de alarmă important. Numărul de urgenţă 112 nu este un joc și nu este un mijloc de distracție.

Fiecare apel fals înseamnă o intervenție întârziată acolo unde cineva chiar are nevoie de ajutor real

Fiecare apel fals înseamnă timp pierdut, resurse consumate și, poate cel mai grav, o intervenție întârziată acolo unde cineva chiar are nevoie de ajutor real.

Această situație ne arată cât de important este rolul părinților în a explica copiilor ce înseamnă responsabilitatea. Copiii trebuie să înțeleagă că vorbele au consecințe, iar gesturile făcute „în glumă” pot avea efecte serioase asupra altora.

112 trebuie apelat doar atunci când există o urgență reală. Nu este o joacă, ci un colac de salvare. Iar responsabilitatea folosirii lui în mod corect începe din familie și prin educație.

Citeşte şi: Decizia CSM în cazul lui Laurențiu Beșu, care a cerut să fie procuror