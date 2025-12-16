Decizia CSM în cazul lui Laurențiu Beșu, care a cerut să fie procuror

Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marți interviul susținut la Consiliul Superior al Magistraturii și urmează să activeze ca procuror.

„Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Președintele României a propunerii privind numirea domnului Ionel Laurențiu Beșu în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu și, pe cale de consecință, eliberarea acestuia din funcția de judecător la Tribunalul București (unanimitate)“, se arată în minuta deciziei.

Magistratul a declarat, la ieșirea din sediul CSM, că nu a fost influențat să facă această schimbare.

„E un moment în viață în care vezi altfel lucrurile și e bine să faci o schimbare. A fost absolut decizia mea, nu mă influențează nimeni pe mine. Întotdeauna când faci o schimbare, te gândești că sunt lucruri bune pe care le pierzi sau lucruri bune pe care le câștigi“, a afirmat Beșu.

Laurențiu Ionel Beșu a solicitat CSM să lucreze ca procuror

Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu a solicitat CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu.

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiți în funcția de procuror la Parchetele de pe lângă Judecătorii, iar procurorii pot fi numiți în funcția de judecător la Judecătorii, prin decret al președintelui României, la propunerea Secției de specialitate a CSM.

În documentarul „Justiție capturată“, judecătorul Laurențiu Beșu a făcut dezvăluiri despre activitatea din Curtea de Apel București

În documentarul ‘Justiție capturată’, judecătorul Laurențiu Beșu a făcut dezvăluiri despre activitatea din Curtea de Apel București, unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Beșu a declarat că, după ce a venit la Curtea de Apel București, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

„Am fost abordat de președinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel București, că s-a sunat de la Curte și acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc și să-i spun în aceeași zi. M-am gândit și am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine și această stagnare în profesie și te gândești să evoluezi.

Judecătorii de la Curtea de Apel București, Secția a II-a, erau nedumeriți de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuții cu colegii de la Curte, care mi-au spus: ‘Vezi că tu aveai un dosar acolo și, din ce știm noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenței completului’. Și atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare și un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel – n.r.), m-au asigurat că ‘fii sigur că există o legătură’. Dosarul a fost soluționat de un alt coleg, cu o soluție de achitare.

Nu comentăm soluțiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel București, și a rămas soluția de achitare’, a susținut judecătorul Beșu.

Delegarea la Curtea de Apel București a fost prelungită de mai multe ori

Ulterior, a completat el, delegarea la Curtea de Apel București a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău. La judecarea contestației, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunțat de șeful de secție de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea.

Citeşte şi: Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, reținut de procurorii DNA