Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, reținut de procurorii DNA

Fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, a fost reținut, marți, de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de complicitate la dare de mită.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de joi, față de B.D.C., administrator al unei societăți comerciale, și C.R.A., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită, conform Agerpres.

Procurorii anticorupție notează în ordonanțe că, în cursul lunii septembrie, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

„În perioada septembrie – noiembrie, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat“, menționează anchetatorii.

Conform DNA, cei doi ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu firma administrată de B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Cei doi vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă

„Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general RAR că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului“, arată procurorii anticorupție.

Miercuri, cei doi vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, informează DNA.

