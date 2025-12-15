Ministrul Economiei, despre situația de la Avioane Craiova: „S-a întâlnit un prost cu un deștept”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică la Antena 3 CNN, referindu-se la situația companiei Avioane Craiova, că statul român a fost implicat într-un contract extrem de dezavantajos, care a generat pierderi semnificative. Oficialul a afirmat că, în acest caz, „s-a întâlnit un prost cu un deștept”, făcând referire la relația contractuală dintre compania de stat și o firmă privată.

Contractul în cauză viza livrarea unor aeronave destinate antrenamentului piloților de avioane F-16. Potrivit ministrului, Avioane Craiova a încheiat un contract cu Armata Română care prevedea penalități de aproximativ 30 de milioane de euro în cazul în care obligațiile asumate nu erau respectate. Pentru a putea livra aeronavele, compania de stat depindea de o firmă privată, care, la rândul ei, avea penalități contractuale mult mai mici, de aproximativ 10.000 de euro, în situația nerespectării termenelor.

„Firma privată nu a livrat, iar Avioane Craiova a fost pusă în situația de a suporta consecințele majore ale unui contract dezechilibrat”, a explicat Radu Miruță într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Pentru livrarea avioanelor trebuie îndeplinite două condiții tehnice

Ministrul Economiei a subliniat că problema nu este doar una financiară, ci și una strategică pentru România. Potrivit acestuia, există un interes major în regiune pentru pregătirea piloților de F-16, iar locurile disponibile pentru astfel de cursuri sunt limitate și costisitoare. Aeronavele modernizate la Avioane Craiova ar putea acoperi între 60% și 70% din instruirea necesară, înainte ca piloții să treacă pe avioanele F-16, reducând semnificativ costurile și timpul de pregătire.

În prezent, pentru livrarea aeronavelor mai trebuie îndeplinite două condiții tehnice, una legată de software și cealaltă de un sistem electronic de lansare a muniției, pentru care a existat o solicitare ce nu poate fi onorată. O comisie analizează posibilitatea eliminării acestei obligații din contract.

Radu Miruță a mai precizat că termenul contractual de livrare a expirat, iar Ministerul Apărării Naționale este obligat, conform legii, să solicite returnarea avansului plătit, estimat la aproximativ 20 de milioane de euro în prima etapă, urmând ca o a doua tranșă să fie și mai mare.

Citește și: Vâlcea: Incendiu la o gospodărie din Câineni