Vâlcea: Incendiu la o gospodărie din Câineni

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați să intervină în cursul nopții trecute pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Câineni. Alarma a fost dată în timpul nopții, iar echipajele de intervenție s-au deplasat de urgență la fața locului.

La intervenție au participat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. După efectuarea recunoașterii în teren, pompierii au identificat un fânar cu o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, cuprins de flăcări.

Incendiul a afectat o bucătărie de vară construită din lemn și acoperită cu tablă, în suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, precum și un depozit de furaje (fânar), realizat din lemn și acoperit cu plăci de azbociment. De asemenea, au fost deteriorate obiecte de mobilier și electrocasnice dintr-o cameră aflată în apropierea bucătăriei de vară.

Pe durata intervenției, pompierii au acționat pentru protejarea locuințelor învecinate, reușind să salveze două case și trei clăi de fân, producția anului 2025. La locul evenimentului, o persoană a suferit un atac de panică și a fost asistată medical de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean, însă aceasta a refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost stabilită ca fiind jarul sau scânteile provenite dintr-o sursă deschisă de foc.

