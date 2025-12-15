Poliția din Los Angeles investighează o aparentă omucidere la domiciliul regizorului Rob Reiner

Două persoane au fost găsite moarte într-o locuință din cartierul exclusivist Brentwood, iar autoritățile au deschis o anchetă penală.

Poliția din Los Angeles investighează o „aparentă omucidere” după ce două persoane au fost găsite moarte duminică după-amiază la o locuință din cartierul Brentwood, zonă cunoscută pentru rezidenții săi celebri. Proprietatea aparține regizorului și actorului american Rob Reiner, cunoscut pentru filme clasice precum Prințesa Mireasă, Când Harry a întâlnit-o pe Sally și This Is Spinal Tap.

Potrivit Departamentului de Pompieri din Los Angeles, echipajele de intervenție au fost chemate la o adresă de pe Chadbourne Avenue în jurul orei locale 15:38, pentru un apel medical de urgență. La sosire, salvatorii au descoperit trupurile neînsuflețite ale unui bărbat în vârstă de 78 de ani și ale unei femei de 68 de ani. Ambele persoane au fost declarate decedate la fața locului.

Autoritățile nu au precizat dacă persoanele găsite decedate sunt chiar membrii familiei Reiner

Autoritățile nu au confirmat imediat identitatea celor două victime și nu au oferit detalii despre circumstanțele exacte ale morții. Detectivii din cadrul Diviziei de jafuri și omucideri a Poliției din Los Angeles au intervenit ulterior și au deschis o anchetă oficială, descriind cazul drept o „aparentă omucidere”.

Rob Reiner are 78 de ani, iar actuala sa soție, Michele Reiner, este în vârstă de 68 de ani. Michele Reiner este actriță și fotografă, iar cei doi sunt căsătoriți din 1989, având împreună trei copii: Jake, Nick și Romy. Până în acest moment, autoritățile nu au precizat dacă persoanele găsite decedate sunt chiar membrii familiei Reiner.

Brentwood este un cartier rezidențial de lux din Los Angeles, fiind casa multor vedete din industria cinematografică și de divertisment, potrivit BBC. Ancheta este în desfășurare, iar poliția a anunțat că va face publice informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Citește și: Societatea care produce căldura craiovenilor și-a cerut insolvența