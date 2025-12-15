Societatea care produce căldura craiovenilor și-a cerut insolvența

Societatea care produce căldura Craiovei și aburul tehnologic pentru Ford Otosan a intrat în insolvență. În fapt, conducerea Electrocentrale Craiova a cerut instanței Tribunalului Dolj insolvența societății care de peste 40 de ani produce energia termică necesară încălzirii populației.
La acest moment, Electrocentrale Craiova produce energie termică pentru municipiul Craiova și agenții economici din zonă, operând două grupuri energetice în cogenerare, de 150 MW și 160 Gcal/h. În perioada rece, producția electrică este redusă în favoarea celei termice. Societatea asigură încălzirea și apa caldă pentru aproximativ 40.000 de apartamente, echivalentul a circa 150.000 de locuitori, precum și pentru instituții publice și agenți economici din Craiova.
Anunțul a fost făcut chiar de către angajații societății și de către reprezentanții lor.
Un fost lider de sindicat le transmite foștilor colegi un mesaj plin de compasiune:
Insolvența, o gură de oxigen
Viceprimarul Craiovei are o altă optică și vine cu următoarele explicații, considerând că intrarea în insolvență a SE Craiova este o ,,gură de oxigen,, .
Societatea nu o duce prea bine
Trebuie spus că situația financiară a societății este gravă. Electrocentrale Craiova a încheiat anul trecut cu pierderi de peste 433 de milioane de lei, la încasări totale de 540,2 milioane de lei. Datoriile ajunseseră la 969,3 milioane de lei, iar compania avea un efectiv mediu de aproximativ 500 de angajați. În cursul anului trecut, cu acordul Guvernului, Exim Banca Românească a acordat Electrocentrale Craiova un credit de 350 de milioane de lei, pe o perioadă de 12 luni, scadent la 30 septembrie 2025. Împrumutul a fost destinat garantării unui credit de 990.000 de certificate CO₂ de la Complexul Energetic Oltenia și a fost garantat cu ipotecă de rang I asupra bunurilor imobile și a unor bunuri mobile din patrimoniul companiei. Intrarea în insolvență deschide o perioadă de incertitudine majoră, atât pentru angajați, cât și pentru zecile de mii de locuitori ai Craiovei care depind de sistemul centralizat de încălzire.