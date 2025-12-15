Societatea care produce căldura craiovenilor și-a cerut insolvența

Societatea care produce căldura Craiovei și aburul tehnologic pentru Ford Otosan a intrat în insolvență. În fapt, conducerea Electrocentrale Craiova a cerut instanței Tribunalului Dolj insolvența societății care de peste 40 de ani produce energia termică necesară încălzirii populației.

La acest moment, Electrocentrale Craiova produce energie termică pentru municipiul Craiova și agenții economici din zonă, operând două grupuri energetice în cogenerare, de 150 MW și 160 Gcal/h. În perioada rece, producția electrică este redusă în favoarea celei termice. Societatea asigură încălzirea și apa caldă pentru aproximativ 40.000 de apartamente, echivalentul a circa 150.000 de locuitori, precum și pentru instituții publice și agenți economici din Craiova.

Anunțul a fost făcut chiar de către angajații societății și de către reprezentanții lor.

„În data de 12.12.2025 la sediul Electrocentrale Craiova a avut loc sedința Consiliului Sindicatului CET Craiova II la care a participat și director general Lorena Voican care a informat reprezentanții Sindicatului că în urma hotărârii Consiliului de Administrație din data de 11.12.2025, a depus pe rolul Tribunalului Dolj cerere de intrare în insolvență datorită amenzii date de Garda de Mediu în urma neconformării obligației de a cumpara peste 900.000 de certificate de CO2!”, spun reprezentanții angajaților SE Craiova.

Un fost lider de sindicat le transmite foștilor colegi un mesaj plin de compasiune:

„Dupa 40 de ani de funcționare politicul a falimentat și Electrocentrale Craiova. Dumnezeu să vă ocrotească stimați salariați ai acestei Societăți că Ministerul Energiei și reprezentanții S.L.I.C.E.T. Craiova II și-au luat mână de pe voi.”

Insolvența, o gură de oxigen

Viceprimarul Craiovei are o altă optică și vine cu următoarele explicații, considerând că intrarea în insolvență a SE Craiova este o ,,gură de oxigen,, .

“Înainte de toate trebuie să spunem că ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD) a reușit să convingă Comisia Europeană să mențină în funcțiune trei grupuri, plus încă două de rezervă, pentru a susține sistemul energetic național, încă doi ani.Situația Electrocentrale Craiova, cel care produce agentul termic pentru Craiova și care se află în subordinea Ministerului Energiei este similară cu a celorlalte grupuri din țară.În urmă cu ceva timp, Electrocentrale Craiova și-a cerut insolvența din cauza unor datorii create în urma obligației de a plăti certificatele de CO2, bani care ar fi trebuit să ajungă la Ministerul Mediului din Guvernul României, adică statului român. Mai pe românește, statul român e dator la statul român.Bineînțeles că decizia Electrocentrale este una salutară pentru că intrarea în procedura generală de insolvență reprezintă o ,,gură de oxigen,, pentru toate societățile care o solicită. După aprobarea procedurii, Electrocentrale Craiova își va putea continua activitatea fără riscul de a-i fi blocate conturile și astfel să nu-și poată plăti furnizorii. Mai mult, Electrocentrale Craiova va putea primi ajutoare de stat , așa cum alte unități similare au făcut-o și au reușit să se salveze”, spune viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu.

Societatea nu o duce prea bine

Trebuie spus că situația financiară a societății este gravă. Electrocentrale Craiova a încheiat anul trecut cu pierderi de peste 433 de milioane de lei, la încasări totale de 540,2 milioane de lei. Datoriile ajunseseră la 969,3 milioane de lei, iar compania avea un efectiv mediu de aproximativ 500 de angajați. În cursul anului trecut, cu acordul Guvernului, Exim Banca Românească a acordat Electrocentrale Craiova un credit de 350 de milioane de lei, pe o perioadă de 12 luni, scadent la 30 septembrie 2025. Împrumutul a fost destinat garantării unui credit de 990.000 de certificate CO₂ de la Complexul Energetic Oltenia și a fost garantat cu ipotecă de rang I asupra bunurilor imobile și a unor bunuri mobile din patrimoniul companiei. Intrarea în insolvență deschide o perioadă de incertitudine majoră, atât pentru angajați, cât și pentru zecile de mii de locuitori ai Craiovei care depind de sistemul centralizat de încălzire.