IGSU, în alertă maximă în Dolj și Olt din cauza codului roșu de vreme severă

În urma avertizărilor COD ROȘU emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru județele Dolj și Olt, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea eficientă a potențialelor situații de urgență.

Pentru asigurarea unei acoperiri optime a misiunilor, a fost dispusă dislocarea personalului și a tehnicii de intervenție în sprijinul echipajelor operative locale:

ISU Dolj primește sprijin de la ISU Hunedoara și ISU Timiș: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze și 2 autospeciale pentru muncă operativă ;

primește sprijin de la ISU Hunedoara și ISU Timiș: ; ISU Olt primește sprijin de la ISU Brașov și ISU Sibiu: 16 motopompe, 3 autocamioane, 2 microbuze și 3 autospeciale pentru muncă operativă.

Evoluția situației din teren este monitorizată permanent de grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, pentru ca gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.

Cetățenii pot afla mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență accesând platforma națională de pregătire: https://fiipregatit.ro sau folosind aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

