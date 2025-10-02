Focar de boala limbii albastre la bovine, în Gorj

România a raportat un focar de boala limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine în sud-vestul țării, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OMSA).

Serotipul 3 al virusului a fost detectat la 10 animale din patru ferme și gospodării din județul Gorj, conform datelor furnizate de autoritățile române, potrivit Reuters.

Virusul, care afectează rumegătoarele domestice, continuă să se răspândească în Europa. Luna trecută, Ungaria a raportat primul său focar de boala limbii albastre din ultimii zece ani. În august, Bulgaria a semnalat un focar la o fermă de ovine din sudul țării, iar în iulie, Slovenia a raportat un focar la o fermă de oi din sud-vestul țării.

Boala limbii albastre este potențial mortală și afectează în special ovinele, bovinele și caprinele, reprezentând o amenințare majoră pentru fermieri și producția de animale.

