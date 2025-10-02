6.8 C
Craiova
joi, 2 octombrie, 2025
Știri de ultima orăLocalDoljAu început înscrierile pentru Școlile de Agenți de Poliție - sesiunea septembrie-decembrie 2025

Au început înscrierile pentru Școlile de Agenți de Poliție – sesiunea septembrie-decembrie 2025

De Mariana BUTNARIU

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a demarat recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale IGPR:

  • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina
  • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca

Detalii privind înscrierea

  • Perioada: până la 17 octombrie 2025, inclusiv în weekend (în ziua de 17 octombrie doar până la ora 16:00);
  • Modalitate: exclusiv online, la adresa [email protected];
  • Observație: fiecare candidat se poate înscrie la o singură școală.

La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, aceștia vor primi cererea-tip completată cu codul unic și centrul zonal la care sunt arondați.

În cazul în care codul unic nu este primit, candidații pot contacta Serviciul Resurse Umane la nr. 0251/407.500, int. 20.113/20.114, iar dacă situația nu se soluționează, se pot prezenta la sediul IPJ Dolj, str. Vulturi nr. 19, Craiova.

Depunerea dosarului de recrutare

  • Termen limită: 30 noiembrie 2025;
  • Zile lucrătoare: 09:00–11:00 și 13:00–15:00;
  • Zile nelucrătoare: 09:00–14:00.

Etapele concursului

Concursul de admitere include:

  1. Examinare psihologică;
  2. Evaluarea performanței fizice;
  3. Proba de evaluare a cunoștințelor de specialitate.

Toate informațiile privind oferta educațională, condițiile de recrutare și documentele necesare se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

