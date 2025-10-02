Alertă hidrologică în Dolj, Gorj și Mehedinți – echipele ABA Jiu sunt mobilizate

În contextul avertizărilor hidrologice emise pentru această perioadă, Administrația Bazinală de Apă Jiu și echipele sale monitorizează permanent cursurile de apă aflate sub cod galben și portocaliu de inundații.

Având în vedere că în județele Dolj și Olt a fost instituit cod roșu de precipitații, personalul Apele Române Jiu este pregătit să intervină în orice moment, dacă situația o va impune.

Dotarea și pregătirea echipelor

Formațiile de lucru sunt mobilizate și echipate pentru intervenție rapidă, având la dispoziție:

utilaje grele pentru lucrări de apărare și consolidare;

autoutilitare echipate pentru deplasări în teren;

materiale de intervenție (saci, folii, anrocamente, gabioane etc.).

Monitorizarea cursurilor de apă presupune:

citiri periodice la mire , conform codului de inundații instalat;

, conform codului de inundații instalat; supravegherea zonelor cunoscute ca puncte sensibile ;

; evaluarea continuă a evoluției nivelurilor și debitelor râurilor.

“Intervenția Apele Române Jiu în situații de inundații înseamnă, în primul rând, prevenție și reacție rapidă. Pregătirea echipelor presupune verificarea stocurilor de materiale, testarea capacității de intervenție și menținerea unui contact permanent cu autoritățile locale și instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. Facem apel la cetățeni să fie prudenți și să respecte indicațiile autorităților. Siguranța comunităților este prioritatea noastră”, declară ing. Daniel Naicu, directorul A.B.A Jiu.

Recomandări pentru populație

Urmăriți informațiile oficiale privind cursurile de apă;

Evitați deplasările în apropierea acestora sau traversarea drumurilor inundate;

Nu folosiți poduri improvizate;

Curățați șanțurile de scurgere din gospodării și protejați bunurile aflate în zone joase;

Pregătiți-vă pentru eventuale evacuări preventive, dacă situația o impune.

Coduri de inundații în vigoare

Cod Portocaliu: 3 octombrie, ora 06:00 – 4 octombrie, ora 12:00 pentru râuri din județele Mehedinți, Dolj și Gorj ;

3 octombrie, ora 06:00 – 4 octombrie, ora 12:00 pentru râuri din județele ; Cod Galben: 2 octombrie, ora 16:00 – 4 octombrie, ora 24:00 pentru județele Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj.

Personalul Administrației Bazinale de Apă Jiu (Sistemelor de Gospodărire a Apelor Dolj, Gorj și Mehedinți) rămâne în dispozitiv permanent până la trecerea situațiilor hidrologice deosebite.

