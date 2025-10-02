(VIDEO) Greta Thunberg și activiști reținuți după interceptarea unei flotile umanitare către Gaza

Greta Thunberg și alți activiști aflați la bordul unei flotile de nave umanitare care se îndreptau spre Gaza au fost reținuți de armata israeliană și urmează să fie deportați.

Peste o duzină de nave ale Flotilei Global Sumud (GSF) au fost interceptate, stârnind indignare internațională. Flotila, care include peste 500 de participanți din zeci de țări, a plecat din Barcelona pe 31 august și a fost susținută de alte nave din porturile mediteraneene. Scopul declarat al acesteia este de a livra alimente, apă și medicamente civililor din Gaza, o enclavă grav afectată de război, sub blocada navală israeliană de 18 ani.

Participanții includ parlamentari din Spania și Italia, precum și activiști proeminenți ca Thunberg, care a fost deportată anterior din Israel în iunie, după o tentativă similară de livrare de ajutoare.

Interceptarea navelor

Primele nave au fost abordate miercuri seara, la aproximativ 70 mile marine de Gaza.

GSF a acuzat Israelul de acțiuni agresive, inclusiv lovirea deliberată a uneia dintre nave și utilizarea tunurilor cu apă asupra altor două.

Israelul susține că scopul flotilei nu era umanitar, ci provocator, și a informat flotila despre rute alternative prin portul Ashkelon.

Situația pasagerilor

Ministerul israelian de Externe a precizat că Greta Thunberg și ceilalți pasageri sunt în siguranță și sănătoși, urmând să fie deportați în Europa după sărbătoarea Yom Kippur.

Reacția internațională

Proteste pro-palestiniene au avut loc în Italia, Turcia, Grecia, Tunisia și Argentina.

pro-palestiniene au avut loc în Italia, Turcia, Grecia, Tunisia și Argentina. Ministerul de Externe al Turciei a calificat interceptarea drept „act de terorism”.

Hamas a numit-o „asalt trădător și act de piraterie”.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a denunțat acțiunea ca „crimă internațională” și a decis expulzarea diplomaților israelieni.

Ministrul francez de externe și cel italian au cerut protecția pasagerilor și evitarea violenței.

Flotilele anterioare

Aceste incidente nu sunt primele:

În iunie, o flotilă a Coaliției Flotilei Libertății, cu Thunberg la bord, a fost interceptată și deportată.

În mai, nave FCC au fost vizate de drone israeliene.

În 2010, forțele israeliene au atacat o flotilă, ucigând 9 cetățeni turci, iar o a zecea persoană a murit în 2014 din cauza rănilor suferite, potrivit CNN.

Context umanitar

Gaza se confruntă cu o criză alimentară severă, escaladată de război și blocadă. Organizațiile umanitare avertizează asupra foametei provocate de lipsa accesului la ajutoare vitale, iar flotilele ca GSF încearcă să spargă acest asediu umanitar.

Citește și: Dolj: Acțiuni ale polițiștilor rutieri pentru prevenirea accidentelor cauzate de indisciplina participanților la trafic