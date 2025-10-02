Dolj: Acțiuni ale polițiștilor rutieri pentru prevenirea accidentelor cauzate de indisciplina participanților la trafic

În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri doljeni au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor provocate de indisciplina pietonilor, conducătorilor auto, precum și a celor de mopede și trotinete electrice.

Rezultatele acțiunilor:

103 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de peste 15.000 de lei : 5 pietoni 4 conducători de trotinete electrice 22 conducători auto care nu au acordat prioritate pietonilor

aplicate, în valoare totală de peste : 25 conducători auto au fost scoși din trafic, dreptul de a conduce fiind suspendat pentru o perioadă conform legislației în vigoare.

Exemple de intervenții

Bărbat de 35 de ani din comuna Celaru: depistat conducând un tractor agricol neînmatriculat, fără permis de conducere și cu o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au luat măsuri legale, iar cazul este cercetat penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea fără permis.

Recomandări pentru participanții la trafic

Conducătorilor de trotinete electrice:

Purtați casca de protecție;

Fiți vizibili, folosiți veste reflectorizante și lumini, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

Pietonilor:

Traversarea străzii cu atenție poate salva vieți;

Folosiți locurile marcate și asigurați-vă că șoferii v-au observat.

Polițiștii rutieri vor continua să fie prezenți în teren, pentru a asigura siguranța traficului și prevenirea accidentelor.

Citește și: Coduri meteo: vreme deosebit de rece, ploi importante și ninsori la altitudini mari (2–4 octombrie)