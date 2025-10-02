Coduri meteo: vreme deosebit de rece, ploi importante și ninsori la altitudini mari (2–4 octombrie)

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă pentru intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10, vizând temperaturi scăzute, precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

Vremea generală

Temperaturi maxime: 7…15°C, mai ridicate în Dobrogea (17…20°C);

7…15°C, mai ridicate în Dobrogea (17…20°C); Temperaturi minime: 0…10°C;

0…10°C; Ploi: din dimineața zilei de 2 octombrie aria ploilor se va extinde treptat din sud-vest în întreaga țară, cu acumulări de 25…50 l/mp , iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp ;

din dimineața zilei de 2 octombrie aria ploilor se va extinde treptat din sud-vest în întreaga țară, cu acumulări de , iar în regiunile sudice de peste ; La munte: precipitații mixte și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m;

precipitații mixte și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m; Vânt: temporar intensificat, 45…55 km/h în general, iar în Muntenia și Dobrogea 60…70 km/h, potrivit ANM.

COD GALBEN – ploi însemnate cantitativ

Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23 Zone afectate: centrul și estul Munteniei și Dobrogea

centrul și estul Munteniei și Dobrogea Cantități de apă: 25…35 l/mp, local 40…50 l/mp

COD PORTOCALIU – ploi importante cantitativ

Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00.

2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00. Zone afectate: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova;

județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova; Cantități de apă: 70…80 l/mp, izolat peste 90 l/mp.

COD ROȘU – ploi abundente

Interval: 2 octombrie, ora 18 – 3 octombrie, ora 21;

2 octombrie, ora 18 – 3 octombrie, ora 21; Zone afectate: județele Dolj și Olt;

județele Dolj și Olt; Cantități de apă: 100…110 l/mp.

COD GALBEN – intensificări ale vântului

Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23 Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei

Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei Viteze: 50…70 km/h

COD PORTOCALIU – intensificări puternice ale vântului

Interval: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23.00;

2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23.00; Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București, litoralul județelor Constanța și Tulcea;

Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București, litoralul județelor Constanța și Tulcea; Rafale: 70…90 km/h.

COD GALBEN – ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00;

2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00; Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, altitudini >1500 m;

estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, altitudini >1500 m; Strat de zăpadă: 10…30 cm, vânt 50…70 km/h.

COD PORTOCALIU – ninsori abundente și strat consistent de zăpadă

Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00;

2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00; Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, altitudini >1500 m;

zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, altitudini >1500 m; Strat de zăpadă: 30…50 cm, vânt 70…80 km/h.

🔹 Recomandări:

Se recomandă prudență maximă la drum, evitarea deplasărilor neesențiale în zonele cu cod portocaliu și roșu, precum și protejarea obiectelor și animalelor în fața precipitațiilor abundente și a vântului puternic.

