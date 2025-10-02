Coduri meteo: vreme deosebit de rece, ploi importante și ninsori la altitudini mari (2–4 octombrie)

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă pentru intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10, vizând temperaturi scăzute, precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.
Vremea generală
- Temperaturi maxime: 7…15°C, mai ridicate în Dobrogea (17…20°C);
- Temperaturi minime: 0…10°C;
- Ploi: din dimineața zilei de 2 octombrie aria ploilor se va extinde treptat din sud-vest în întreaga țară, cu acumulări de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp;
- La munte: precipitații mixte și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m;
- Vânt: temporar intensificat, 45…55 km/h în general, iar în Muntenia și Dobrogea 60…70 km/h, potrivit ANM.
COD GALBEN – ploi însemnate cantitativ
- Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
- Zone afectate: centrul și estul Munteniei și Dobrogea
- Cantități de apă: 25…35 l/mp, local 40…50 l/mp
COD PORTOCALIU – ploi importante cantitativ
- Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00.
- Zone afectate: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova;
- Cantități de apă: 70…80 l/mp, izolat peste 90 l/mp.
COD ROȘU – ploi abundente
- Interval: 2 octombrie, ora 18 – 3 octombrie, ora 21;
- Zone afectate: județele Dolj și Olt;
- Cantități de apă: 100…110 l/mp.
COD GALBEN – intensificări ale vântului
- Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
- Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei
- Viteze: 50…70 km/h
COD PORTOCALIU – intensificări puternice ale vântului
- Interval: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23.00;
- Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București, litoralul județelor Constanța și Tulcea;
- Rafale: 70…90 km/h.
COD GALBEN – ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă
- Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00;
- Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, altitudini >1500 m;
- Strat de zăpadă: 10…30 cm, vânt 50…70 km/h.
COD PORTOCALIU – ninsori abundente și strat consistent de zăpadă
- Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00;
- Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, altitudini >1500 m;
- Strat de zăpadă: 30…50 cm, vânt 70…80 km/h.
🔹 Recomandări:
Se recomandă prudență maximă la drum, evitarea deplasărilor neesențiale în zonele cu cod portocaliu și roșu, precum și protejarea obiectelor și animalelor în fața precipitațiilor abundente și a vântului puternic.
