Coduri meteo: vreme deosebit de rece, ploi importante și ninsori la altitudini mari (2–4 octombrie)

Știri de ultima orăActualitateCoduri meteo: vreme deosebit de rece, ploi importante și ninsori la altitudini mari (2–4 octombrie)

De Mariana BUTNARIU
Coduri de vreme rea
Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă pentru intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10, vizând temperaturi scăzute, precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

Vremea generală

  • Temperaturi maxime: 7…15°C, mai ridicate în Dobrogea (17…20°C);
  • Temperaturi minime: 0…10°C;
  • Ploi: din dimineața zilei de 2 octombrie aria ploilor se va extinde treptat din sud-vest în întreaga țară, cu acumulări de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp;
  • La munte: precipitații mixte și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m;
  • Vânt: temporar intensificat, 45…55 km/h în general, iar în Muntenia și Dobrogea 60…70 km/h, potrivit ANM.

COD GALBEN – ploi însemnate cantitativ

  • Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
  • Zone afectate: centrul și estul Munteniei și Dobrogea
  • Cantități de apă: 25…35 l/mp, local 40…50 l/mp

COD PORTOCALIU – ploi importante cantitativ

  • Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00.
  • Zone afectate: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova;
  • Cantități de apă: 70…80 l/mp, izolat peste 90 l/mp.

COD ROȘU – ploi abundente

  • Interval: 2 octombrie, ora 18 – 3 octombrie, ora 21;
  • Zone afectate: județele Dolj și Olt;
  • Cantități de apă: 100…110 l/mp.

COD GALBEN – intensificări ale vântului

  • Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
  • Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei
  • Viteze: 50…70 km/h

COD PORTOCALIU – intensificări puternice ale vântului

  • Interval: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23.00;
  • Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București, litoralul județelor Constanța și Tulcea;
  • Rafale: 70…90 km/h.

COD GALBEN – ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

  • Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00;
  • Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, altitudini >1500 m;
  • Strat de zăpadă: 10…30 cm, vânt 50…70 km/h.

COD PORTOCALIU – ninsori abundente și strat consistent de zăpadă

  • Interval: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23.00;
  • Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, altitudini >1500 m;
  • Strat de zăpadă: 30…50 cm, vânt 70…80 km/h.

🔹 Recomandări:
Se recomandă prudență maximă la drum, evitarea deplasărilor neesențiale în zonele cu cod portocaliu și roșu, precum și protejarea obiectelor și animalelor în fața precipitațiilor abundente și a vântului puternic.

