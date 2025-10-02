Acțiune a polițiștilor la Aeroportul Internațional Craiova: sancțiuni și retrageri de certificate de înmatriculare

6.8 C
De Mariana BUTNARIU
Acțiune a polițiștilor la Aeroportul Internațional Craiova
Polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Craiova, împreună cu Serviciul Rutier Dolj și specialiști din cadrul Registrului Auto Craiova, au desfășurat o acțiune de prevenire a infracționalității și a accidentelor rutiere în zona Aeroportului Internațional Craiova.

Rezultatele acțiunii au fost următoarele:

  • 32 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de peste 19.000 de lei;
  • 5 certificate de înmatriculare și o autorizație provizorie de circulație retrase.

Acțiunea a vizat în special deficiențele tehnice ale autovehiculelor, dar și comportamentele necorespunzătoare ale șoferilor, inclusiv în rândul taxiurilor din zonă.

Exemple de sancțiuni aplicate

  1. Bărbat de 54 de ani din Craiova – conducea un autoturism cu defecțiuni la sistemul de frânare, fără permis de conducere, fără certificatul de înmatriculare și fără poliță RCA valabilă. A fost amendat cu 2.620 de lei. Certificatul de înmatriculare a fost reținut până la remedierea deficiențelor.
  2. Bărbat de 58 de ani din Craiova – conducea un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare și fără documente personale (carte de identitate și permis de conducere). A primit amendă de 1.215 lei, iar autorizația provizorie de circulație a fost reținută.
  3. Bărbat din județul Mehedinți – conducea un autoturism într-o stare avansată de degradare. A fost sancționat contravențional, iar certificatul de înmatriculare a fost reținut până la remedierea deficiențelor.

