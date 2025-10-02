Acțiune a polițiștilor la Aeroportul Internațional Craiova: sancțiuni și retrageri de certificate de înmatriculare

Polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Craiova, împreună cu Serviciul Rutier Dolj și specialiști din cadrul Registrului Auto Craiova, au desfășurat o acțiune de prevenire a infracționalității și a accidentelor rutiere în zona Aeroportului Internațional Craiova.

Rezultatele acțiunii au fost următoarele:

32 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de peste 19.000 de lei ;

aplicate, în valoare de peste ; 5 certificate de înmatriculare și o autorizație provizorie de circulație retrase.

Acțiunea a vizat în special deficiențele tehnice ale autovehiculelor, dar și comportamentele necorespunzătoare ale șoferilor, inclusiv în rândul taxiurilor din zonă.

Exemple de sancțiuni aplicate

Bărbat de 54 de ani din Craiova – conducea un autoturism cu defecțiuni la sistemul de frânare, fără permis de conducere, fără certificatul de înmatriculare și fără poliță RCA valabilă. A fost amendat cu 2.620 de lei. Certificatul de înmatriculare a fost reținut până la remedierea deficiențelor. Bărbat de 58 de ani din Craiova – conducea un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare și fără documente personale (carte de identitate și permis de conducere). A primit amendă de 1.215 lei, iar autorizația provizorie de circulație a fost reținută. Bărbat din județul Mehedinți – conducea un autoturism într-o stare avansată de degradare. A fost sancționat contravențional, iar certificatul de înmatriculare a fost reținut până la remedierea deficiențelor.

