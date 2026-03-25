Dolj: TUPEU MAXIM: A intrat în casa femeii de care trebuia să stea la 100 m

Polițiștii din Băilești au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 54 de ani, din Caracal, județul Olt, acuzat de încălcarea ordinului de protecție.

Incidentul a avut loc aseară, în jurul orei 18:00, când oamenii legii verificau respectarea măsurilor impuse prin ordinele de protecție.

La o adresă din Băilești, polițiștii l-au găsit pe bărbat chiar în locuința unei femei de aceeași vârstă, deși acesta avea interdicție de apropiere.

Ordin ignorat

Pe numele bărbatului fusese emis, pe 12 februarie 2026, un ordin de protecție valabil 6 luni. Acesta îl obliga să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de femeie.

În urma probelor administrate, sub coordonarea procurorilor, acesta a fost reținut și introdus în arestul IPJ Dolj.

Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

